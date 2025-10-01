Легенда 90-х с автографом Хэмилтона: что скрывает этот McLaren
История McLaren F1 — это пример того, как автомобиль становится больше, чем просто транспортным средством. С самого дебюта в 1992 году эта модель покорила весь мир, а спустя десятилетия её ценность только растёт. Сегодня мы расскажем о конкретном экземпляре — шасси №014, прошедшем путь от Англии и Борнео до США, а затем вернувшемся в Европу, где теперь готовится к новой продаже.
Легенда, которая не стареет
McLaren F1 выпущен тиражом всего 106 машин, включая прототипы и гоночные версии. Эта цифра кажется ничтожной на фоне массовых моделей, но именно она сделала автомобиль культовым. Для своего времени F1 был самым быстрым и технологичным дорожным купе, а сейчас он стал символом эпохи.
Шасси №014 появилось в 1994 году. Первым владельцем стал султан Брунея Хассанал Болкиах, известный своей невероятной коллекцией — более семи тысяч автомобилей. Среди множества Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini McLaren F1 не потерялся, но вскоре был перепродан, потому что в коллекции имелось несколько таких моделей.
Путешествие по континентам
После Борнео автомобиль вернулся в Великобританию и оказался в руках Дэвида Кларка, бывшего директора McLaren Cars. Но и там задержался ненадолго. Позже купе отправилось за океан, в США, где сменило несколько владельцев. Оно успело пожить в Нью-Йорке и Калифорнии, прежде чем в 2006 году было отправлено обратно в Уокинг на капитальную модернизацию.
Автомобиль получил пакет High Downforce с крупным антикрылом, новым передним бампером в стиле F1 GTR, облегчёнными дисками OZ Racing и спортивной выхлопной системой. Цвет кузова сменили на белый Ibis White, а интерьер оформили в стиле LM. Все доработки обошлись владельцу примерно в 11 миллионов крон.
Особая деталь — автограф Льюиса Хэмилтона, который украсил внутренние пороги.
Возвращение в Европу
В Америке McLaren F1 провёл около десяти лет, после чего его перевезли в Данию. Именно там он находится сейчас и скоро сменит владельца. Аукционный дом RM Sotheby's готовит торги в Абу-Даби 5 декабря. Ожидается, что автомобиль уйдёт за сумму свыше 21 миллиона долларов (более 435 миллионов крон).
Для понимания масштаба: это стоимость не одного десятка современных суперкаров Ferrari, Porsche и Bugatti.
Сравнение редких суперкаров
|Модель
|Тираж
|Максимальная скорость
|Текущая рыночная цена
|McLaren F1
|106
|386 км/ч
|от $20 млн
|Ferrari F40
|1315
|324 км/ч
|$1,5-3 млн
|Bugatti EB110
|139
|342 км/ч
|$2-3,5 млн
|Porsche 959
|292
|317 км/ч
|$1,5-2 млн
Таблица показывает, насколько McLaren F1 стоит особняком даже среди других культовых моделей 80-90-х.
Советы шаг за шагом: как ухаживать за коллекционным суперкаром
-
Регулярно проходить обслуживание у официальных сервисов производителя.
-
Хранить автомобиль в помещении с контролируемой температурой и влажностью.
-
Использовать специализированные моторные масла и топлива премиум-класса.
-
Не забывать о плановой замене топливного бака и резиновых элементов.
-
Сохранять оригинальные документы, сервисную историю и фотоотчёты о ремонтах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка суперкара без подтверждённой истории.
-
Последствие: риск скрытых поломок и падения цены.
-
Альтернатива: проверка через аукционные дома (RM Sotheby's, Bonhams).
-
Ошибка: хранение в обычном гараже.
-
Последствие: коррозия, повреждение отделки, потеря коллекционной ценности.
-
Альтернатива: специализированные "кар-боксы" с климат-контролем.
А что если McLaren F1 снова выйдет в ограниченной серии?
Мир суперкоров изменился: сегодня McLaren выпускает гибриды и электрические модели. Однако выпуск современной интерпретации F1 в лимитированном тираже мог бы повторить успех оригинала. Спрос на "перерождения" легендарных автомобилей остаётся стабильно высоким, о чём свидетельствует пример Ferrari Monza или Bugatti Centodieci.
Плюсы и минусы владения McLaren F1
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная коллекционная ценность
|Огромные расходы на содержание
|Высокий потенциал роста цены
|Трудности с запчастями
|Историческая значимость
|Минимальный пробег из-за страха потерять стоимость
|Удовольствие от вождения
|Требует особых условий хранения
FAQ
Сколько стоит McLaren F1 сегодня?
Цена зависит от состояния и истории, но на аукционах она превышает 20 миллионов долларов.
Можно ли обслуживать McLaren F1 в обычном сервисе?
Нет, для этого нужны специалисты McLaren и оригинальные запчасти.
Что лучше — McLaren F1 или Bugatti Veyron?
F1 ценится как легенда и инвестиция, а Veyron — как технологический шедевр XXI века. Они принадлежат к разным эпохам.
Мифы и правда
-
Миф: McLaren F1 — гоночный автомобиль.
-
Правда: это серийный дорожный суперкар, хотя на его базе выпускались гоночные версии.
-
Миф: все F1 окрашены в один цвет.
-
Правда: было множество оттенков, включая жёлтый, белый и индивидуальные заказы.
-
Миф: F1 легко обслуживать.
-
Правда: техническое обслуживание крайне сложное и дорогостоящее.
Три интересных факта
• McLaren F1 был первым серийным автомобилем с кузовом из углепластика.
• Его двигатель BMW V12 развивал 627 л. с. без турбин.
• Рулевое колесо в F1 располагается по центру, а места для пассажиров находятся по бокам.
Исторический контекст
-
1992 — премьера McLaren F1 в Монако.
-
1994 — выпуск шасси №014, отправка в Бруней.
-
2006 — реставрация и модернизация в Уокинге.
-
2018 — обслуживание в США, включая замену топливного бака.
-
2023 — подготовка к аукциону RM Sotheby's в Абу-Даби.
