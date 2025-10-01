Легенда 90-х с автографом Хэмилтона: что скрывает этот McLaren

История McLaren F1 — это пример того, как автомобиль становится больше, чем просто транспортным средством. С самого дебюта в 1992 году эта модель покорила весь мир, а спустя десятилетия её ценность только растёт. Сегодня мы расскажем о конкретном экземпляре — шасси №014, прошедшем путь от Англии и Борнео до США, а затем вернувшемся в Европу, где теперь готовится к новой продаже.

Легенда, которая не стареет

McLaren F1 выпущен тиражом всего 106 машин, включая прототипы и гоночные версии. Эта цифра кажется ничтожной на фоне массовых моделей, но именно она сделала автомобиль культовым. Для своего времени F1 был самым быстрым и технологичным дорожным купе, а сейчас он стал символом эпохи.

Шасси №014 появилось в 1994 году. Первым владельцем стал султан Брунея Хассанал Болкиах, известный своей невероятной коллекцией — более семи тысяч автомобилей. Среди множества Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini McLaren F1 не потерялся, но вскоре был перепродан, потому что в коллекции имелось несколько таких моделей.

Путешествие по континентам

После Борнео автомобиль вернулся в Великобританию и оказался в руках Дэвида Кларка, бывшего директора McLaren Cars. Но и там задержался ненадолго. Позже купе отправилось за океан, в США, где сменило несколько владельцев. Оно успело пожить в Нью-Йорке и Калифорнии, прежде чем в 2006 году было отправлено обратно в Уокинг на капитальную модернизацию.

Автомобиль получил пакет High Downforce с крупным антикрылом, новым передним бампером в стиле F1 GTR, облегчёнными дисками OZ Racing и спортивной выхлопной системой. Цвет кузова сменили на белый Ibis White, а интерьер оформили в стиле LM. Все доработки обошлись владельцу примерно в 11 миллионов крон.

Особая деталь — автограф Льюиса Хэмилтона, который украсил внутренние пороги.

Возвращение в Европу

В Америке McLaren F1 провёл около десяти лет, после чего его перевезли в Данию. Именно там он находится сейчас и скоро сменит владельца. Аукционный дом RM Sotheby's готовит торги в Абу-Даби 5 декабря. Ожидается, что автомобиль уйдёт за сумму свыше 21 миллиона долларов (более 435 миллионов крон).

Для понимания масштаба: это стоимость не одного десятка современных суперкаров Ferrari, Porsche и Bugatti.

Сравнение редких суперкаров

Модель Тираж Максимальная скорость Текущая рыночная цена McLaren F1 106 386 км/ч от $20 млн Ferrari F40 1315 324 км/ч $1,5-3 млн Bugatti EB110 139 342 км/ч $2-3,5 млн Porsche 959 292 317 км/ч $1,5-2 млн

Таблица показывает, насколько McLaren F1 стоит особняком даже среди других культовых моделей 80-90-х.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за коллекционным суперкаром

Регулярно проходить обслуживание у официальных сервисов производителя. Хранить автомобиль в помещении с контролируемой температурой и влажностью. Использовать специализированные моторные масла и топлива премиум-класса. Не забывать о плановой замене топливного бака и резиновых элементов. Сохранять оригинальные документы, сервисную историю и фотоотчёты о ремонтах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка суперкара без подтверждённой истории.

Последствие: риск скрытых поломок и падения цены.

Альтернатива: проверка через аукционные дома (RM Sotheby's, Bonhams).

Ошибка: хранение в обычном гараже.

Последствие: коррозия, повреждение отделки, потеря коллекционной ценности.

Альтернатива: специализированные "кар-боксы" с климат-контролем.

А что если McLaren F1 снова выйдет в ограниченной серии?

Мир суперкоров изменился: сегодня McLaren выпускает гибриды и электрические модели. Однако выпуск современной интерпретации F1 в лимитированном тираже мог бы повторить успех оригинала. Спрос на "перерождения" легендарных автомобилей остаётся стабильно высоким, о чём свидетельствует пример Ferrari Monza или Bugatti Centodieci.

Плюсы и минусы владения McLaren F1

Плюсы Минусы Уникальная коллекционная ценность Огромные расходы на содержание Высокий потенциал роста цены Трудности с запчастями Историческая значимость Минимальный пробег из-за страха потерять стоимость Удовольствие от вождения Требует особых условий хранения

FAQ

Сколько стоит McLaren F1 сегодня?

Цена зависит от состояния и истории, но на аукционах она превышает 20 миллионов долларов.

Можно ли обслуживать McLaren F1 в обычном сервисе?

Нет, для этого нужны специалисты McLaren и оригинальные запчасти.

Что лучше — McLaren F1 или Bugatti Veyron?

F1 ценится как легенда и инвестиция, а Veyron — как технологический шедевр XXI века. Они принадлежат к разным эпохам.

Мифы и правда

Миф: McLaren F1 — гоночный автомобиль.

Правда: это серийный дорожный суперкар, хотя на его базе выпускались гоночные версии.

Миф: все F1 окрашены в один цвет.

Правда: было множество оттенков, включая жёлтый, белый и индивидуальные заказы.

Миф: F1 легко обслуживать.

Правда: техническое обслуживание крайне сложное и дорогостоящее.

Три интересных факта

• McLaren F1 был первым серийным автомобилем с кузовом из углепластика.

• Его двигатель BMW V12 развивал 627 л. с. без турбин.

• Рулевое колесо в F1 располагается по центру, а места для пассажиров находятся по бокам.

Исторический контекст