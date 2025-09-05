McLaren мог бы уже делать электромобили, но сознательно притормаживает

Прошло уже более десяти лет с момента появления первого гибридного гиперкара McLaren P1, который в 2013 году сочетал битурбированный V8 объёмом 3,8 литра и электромоторы общей мощностью 903 л. с. Казалось бы, в 2025-м у бренда, известного своей технологичностью, должен быть полноценный электромобиль. Но этого не произошло — и, как заявил новый генеральный директор компании Ник Коллинз, спешить с выпуском EV в McLaren не собираются.

Почему McLaren не торопится с EV

В интервью Коллинз отметил, что темпы перехода на электротягу в разных странах сильно отличаются.

"Откровенно говоря, мир меняется очень разными темпами с разной регуляторной средой. Китай быстро движется к электромобилям, США — нет. Европа и Великобритания сейчас находятся в разных точках. И посмотрим, насколько эти позиции сохранятся со временем. Несомненно, ДВС будут играть ключевую роль для бренда ещё очень долго", — сказал генеральный директор Ник Коллинз.

На вопрос о вероятности появления чистого EV он ответил:

"Могу ли я представить себе электромобиль в будущем? Да. Торопимся ли мы его делать? Нет".

Контекст и конкуренты

Предыдущий глава McLaren Михаэль Лейтерс ещё в 2024 году говорил, что компания работает над полностью электрической силовой установкой. С тех пор никаких новостей о проекте не появлялось. Более того, даже конкуренты вроде Ferrari и Lamborghini откладывают сроки выхода своих EV на конец десятилетия, ссылаясь на низкий спрос.

Опыт Коллинза

До назначения в McLaren Коллинз возглавлял стартап Forseven. Многие считали, что тот проект был ориентирован именно на электромобили. Однако сам он это опровергает:

"Наша основная цель заключалась в создании нового британского люксового бренда, и это действительно был новый британский люксовый бренд — но не новый британский бренд электромобилей", — пояснил он.

По его словам, вокруг стартапа было много домыслов, что и породило слухи.

Электрификация без крайностей

Хотя McLaren и не спешит с выпуском полностью электрического авто, электрификация в линейке присутствует. Так, суперкар Artura использует битурбированный V6 и осевой электромотор, а грядущий флагман W1 сочетает бензиновый двигатель с электричеством, развивая 1275 л. с.

Таким образом, компания не игнорирует современные технологии, а лишь осторожно выстраивает стратегию, учитывая противоречивые мировые регуляции и спрос.