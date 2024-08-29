Пожар в магазине в Бурятии потушен, площадь возгорания составила 744 квадратных метра

Силы МЧС в Бурятии потушили пожар на территории в 744 кв. метра

В ночь на четверг пожар в магазине в городе Гусиноозерске в Бурятии был успешно потушен. По данным регионального главка МЧС, огонь охватил здание магазина, а затем распространился на соседнее нежилое здание.

Площадь возгорания составила 744 квадратных метра. К счастью, сведений о пострадавших не поступало. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Пожар был ликвидирован благодаря быстрому реагированию пожарных служб. Ситуация находится под контролем, и нет никаких признаков дальнейшего распространения огня.

Региональный главк МЧС продолжает расследование причин пожара и принимает меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Фото: commons. wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)