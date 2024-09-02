МЧС: Из Курской области за сутки эвакуировано около 250 человек

За сутки из Курской области эвакуировано почти 250 жителей

За истекшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано почти 250 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в безопасные районы убыло 248 человек, 30 из которых воссоединились с родственниками в других регионах страны.

По данным ведомства, в настоящее время в 55 пунктах временного размещения в Курской области находится около семи тысяч человек. В 30 российских регионах организованы 199 ПВР, в которых временно проживают 11 600 человек, из которых 3 500 - дети.

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