МЧС: Из Курской области за сутки эвакуировано около 250 человек

За истекшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано почти 250 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что в безопасные районы убыло 248 человек, 30 из которых воссоединились с родственниками в других регионах страны.
По данным ведомства, в настоящее время в 55 пунктах временного размещения в Курской области находится около семи тысяч человек. В 30 российских регионах организованы 199 ПВР, в которых временно проживают 11 600 человек, из которых 3 500 - дети.
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