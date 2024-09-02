Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
За сутки из Курской области эвакуировано почти 250 жителей
  1. Главная
  2. Страна

МЧС: Из Курской области за сутки эвакуировано около 250 человек

За сутки из Курской области эвакуировано почти 250 жителей

За истекшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано почти 250 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в безопасные районы убыло 248 человек, 30 из которых воссоединились с родственниками в других регионах страны.

По данным ведомства, в настоящее время в 55 пунктах временного размещения в Курской области находится около семи тысяч человек. В 30 российских регионах организованы 199 ПВР, в которых временно проживают 11 600 человек, из которых 3 500 - дети.

Фото: Freepik.com

Мир

Захарова рассказала, что Германия потеряла суверенитет, подчинившись США

Захарова рассказала, что Германия потеряла суверенитет, подчинившись США

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Германия переживает глубокий кризис, который сделал её прямым вассалом Вашингтона. Это стало очевидно после выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии.

Читать полностью
Нацбанк Украины предложил переименовать копейку

Нацбанк Украины предложил переименовать копейку

НБУ выступил с инициативой переименовать наименьшую денежную единицу. Национальный банк Украины предложил заменить копейки новыми монетами, которые называются «шаг». Они уже использовались в XVII-XX веках, сообщает глава украинского нацбанка Андрей Пышный.

Читать полностью

Общество

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью
Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу

Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу

Ксения Собчак рассказала, какие эмоции у неё вызвало посещение школьной линейки сына Платона, который в этом году пошёл в первый класс.

Читать полностью

Новости