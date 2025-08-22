Незаметная ошибка в тренировках, из-за которой спина разрушается годами

Кто бы мог подумать, что самые эффективные упражнения для кора вовсе не включают классические скручивания? Канадский профессор Стюарт МакГилл, посвятивший десятки лет изучению биомеханики позвоночника, выделил три упражнения, которые не только укрепляют пресс, но и защищают спину от травм. Их так и называют — McGill Big 3.

Почему крепкий кор — это больше, чем просто пресс

"Координация всего тела начинается именно здесь", — объясняет сертифицированный тренер Джонатан Джордан. — "Кора работает в связке с тазом, бедрами, спиной и конечностями, помогая нам двигаться сбалансированно и эффективно".

И дело не только в "кубиках". Глубокие мышцы кора — поперечная и косые — выполняют куда более важную задачу: стабилизируют позвоночник, гасят нагрузку и защищают диски от грыж и спазмов. А вот обычные подъемы корпуса или наклоны в стороны не решают эту проблему.

В чем секрет метода МакГилла

Исследования, опубликованные в Journal of Physical Therapy Science в 2018 году, показали: у людей с хроническими болями в пояснице упражнения МакГилла уменьшали дискомфорт и улучшали подвижность эффективнее, чем классическая физиотерапия.

Три упражнения создают так называемую "жесткость" корпуса — состояние, когда мышцы работают вместе, формируя устойчивый каркас для позвоночника.

McGill Big 3 включают:

Модифицированное скручивание — подъем плеч с пола при нейтральном положении таза.

Боковая планка (side bridge) — удержание тела в прямой линии на предплечье.

"Птица-собака” (bird dog) — одновременное вытягивание противоположных руки и ноги из положения на четвереньках.

Каждое упражнение выполняется в коротких подходах по 8, 6 и 4 повтора, с удержанием по 10 секунд. Это не про количество, а про качество и выносливость.

А как же кубики?

Да, эта тройка помогает укрепить мышцы живота, но шесть кубиков на животе зависят не от тренировок, а от процента жира в организме. "Можно делать хоть тысячу планок в день, но если уровень жира высок, кубиков видно не будет", — предупреждает Джордан.

Чтобы пресс стал заметным, нужна комбинация:

силовые и стабилизирующие упражнения,

сбалансированное питание,

достаточный сон и восстановление.

И пусть вас не смущает, что "шесть кубиков" переоценены. Гораздо важнее — здоровый позвоночник, сильный кор и энергичное тело.