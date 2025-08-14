Метеорит МакДоно: секрет упавшего с неба камня раскрыт – его возраст поражает

Ученые провели детальное исследование метеорита, упавшего на дом в Атланте. Результаты показывают, что это небесное тело образовалось задолго до нашей планеты, что делает эту находку особенно интересной и значимой для науки.

Болид вошел в атмосферу 26 июня над Атлантой. Он взорвался в воздухе, а один из осколков пробил крышу дома в Мак-Доно, небольшом городке в округе Генри, что привело к необычному событию.

Метеорит МакДоно: изучение небесного тела

Фрагменты небесного тела были переданы для изучения в Университет Джорджии. Там оценили возраст метеорита и присвоили ему имя собственное, увековечив место падения.

"Этот конкретный метеорит, вошедший в атмосферу, имеет долгую историю до того, как оказался на земле в Мак-Доно”, — пояснил геолог Скотт Харрис.

Чтобы полностью ее понять, нам нужно изучить состав породы и определить, к какой группе астероидов она принадлежит.

Размер упавших фрагментов невелик, но важно понимать, как планета справилась бы с гораздо более крупным космическим объектом, что имеет важное значение для оценки космических угроз.

Скорость и энергия: удар о землю

Болид приближался к поверхности Земли быстрее скорости звука. Хотя в полете он теряет и массу, и скорость, даже камень размером с помидор черри, движущийся столь стремительно, — это серьезно, что иллюстрирует огромную энергию, высвободившуюся при столкновении.

"Когда они сталкиваются с Землей, наша атмосфера хорошо замедляет их. Но представьте объект вдвое больше снаряда 50-го калибра, летящий со скоростью минимум 1 километр в секунду”, — сравнил исследователь, демонстрируя масштаб космической угрозы.

У метеорита оставалось достаточно энергии, чтобы пробить крышу дома, повредить вентиляционную систему, оставить вмятину в полу и издать звук и вибрацию, сравнимые с близким выстрелом.

Метеорит МакДоно: анализ состава

Университет Джорджии получил 23 из 50 граммов, найденных в доме. Используя оптическую и электронную микроскопию для анализа фрагментов, Харрис пришел к выводу, что метеорит относится к обыкновенным хондритам с низким содержанием металла (тип L), что помогает узнать больше о его происхождении.

Эта классификация означает, что метеорит, вероятно, сформировался 4,56 миллиарда лет назад в присутствии кислорода — еще до рождения Земли. Это делает находку особенно ценной для науки.

"Он принадлежит к группе астероидов из главного пояса между Марсом и Юпитером, которые, как мы считаем, образовались при разрушении более крупного астероида около 470 миллионов лет назад”, — объяснил Харрис.

Некоторые фрагменты попали на орбиты, пересекающиеся с земной, и в какой-то момент их траектория совпала с нашей планетой.

Номенклатура: официальное название

В Номенклатурный комитет Метеоритного общества подана заявка на присвоение космическому камню официального названия — МакДоно, что увековечит место его падения.

Это 27-й метеорит, найденный в Джорджии за всю историю, и шестой, падение которого наблюдали очевидцы, что подчеркивает ценность этой находки.

"Раньше такое случалось раз в несколько десятилетий, а не несколько раз за 20 лет. Современные технологии и внимательная публика помогают находить все больше метеоритов”, — заметил геолог, подчеркивая значение современных методов поиска.

В ближайшее время он планирует опубликовать статью с деталями о составе метеорита, его скорости и динамике. Эти исследования важны для понимания потенциальной угрозы более крупных и опасных астероидов, что является ключевым аспектом современных исследований.

Интересные факты: