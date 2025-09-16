«Секретный рецепт» или маркетинговый трюк? Золотой соус из McDonald’s взорвал соцсети

McDonald's вновь сумел привлечь внимание любителей фастфуда, выпустив ограниченную линейку "Специальный выпуск золотого соуса". Эта новинка моментально вызвала бурю обсуждений в соцсетях: пользователи спорят о вкусе, составе и о том, как долго приправа задержится в меню.

Компания представила соус 3 сентября, одновременно добавив его в несколько фирменных блюд. В официальном описании McDonald's называет его "гармоничным миксом уксусного барбекю в стиле Северной Каролины с оттенками мёда, дыма и горчицы". Такой набор вкусов не оставил равнодушными ни поклонников сети, ни тех, кто любит необычные гастрономические эксперименты.

Что изменилось в привычных блюдах

С выходом золотого соуса McDonald's обновил сразу три позиции в разделе с курицей: Snack Wrap, McCrispy с беконом и Deluxe McCrispy. Все они теперь приобрели новые вкусовые акценты.

Сравнение: блюда с золотым соусом