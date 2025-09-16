Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Flickr by Mike Mozart is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

«Секретный рецепт» или маркетинговый трюк? Золотой соус из McDonald’s взорвал соцсети

Новый золотой соус McDonald's с мёдом и горчицей представлен в меню

McDonald's вновь сумел привлечь внимание любителей фастфуда, выпустив ограниченную линейку "Специальный выпуск золотого соуса". Эта новинка моментально вызвала бурю обсуждений в соцсетях: пользователи спорят о вкусе, составе и о том, как долго приправа задержится в меню.

Компания представила соус 3 сентября, одновременно добавив его в несколько фирменных блюд. В официальном описании McDonald's называет его "гармоничным миксом уксусного барбекю в стиле Северной Каролины с оттенками мёда, дыма и горчицы". Такой набор вкусов не оставил равнодушными ни поклонников сети, ни тех, кто любит необычные гастрономические эксперименты.

Что изменилось в привычных блюдах

С выходом золотого соуса McDonald's обновил сразу три позиции в разделе с курицей: Snack Wrap, McCrispy с беконом и Deluxe McCrispy. Все они теперь приобрели новые вкусовые акценты.

Сравнение: блюда с золотым соусом

Блюдо Состав Особенность
Gold Snack Wrap Полоски McCrispy, сыр, салат, золотой соус Лёгкий перекус с акцентом на соус
Gold McCrispy с беконом Курица, золотой соус, бекон на яблочной щепе, солёные огурцы, булочка Более сытный и копчёный вкус
Gold Deluxe McCrispy Курица, золотой соус, бекон, салат, томаты рома, булочка Полноценный сэндвич с овощами

Как можно использовать соус

McDonald's предлагает разные варианты: от классического сэндвича до порции соуса "на пробу". Любой гость может попросить отдельную чашку и макать в неё наггетсы или полоски McCrispy. Такой подход понравился тем, кто любит экспериментировать с сочетаниями.

Советы шаг за шагом: как попробовать новинку

  1. Начните с Gold Snack Wrap — это лёгкий способ оценить вкус без переедания.

  2. Для любителей бекона лучше выбрать Gold McCrispy — копчёный аромат подчёркивает сладость и кислинку соуса.

  3. Хотите более сбалансированный вариант? Попробуйте Gold Deluxe McCrispy с овощами.

  4. Закажите чашку соуса отдельно и тестируйте его с наггетсами, картофелем фри или даже с овощными палочками.

  5. Если сомневаетесь, берите один сэндвич на компанию — так можно поделиться впечатлениями и выбрать фаворита.

Ошибки и альтернативы

  • Ошибка: заказать только одно блюдо и судить о вкусе.
    Последствие: создаётся впечатление, что соус слишком кислый или сладкий.
    Альтернатива: попробовать минимум два варианта из линейки, чтобы уловить разные оттенки вкуса.

  • Ошибка: не взять соус отдельно.
    Последствие: ограниченное знакомство с продуктом.
    Альтернатива: добавить соус к картофелю или наггетсам, чтобы проверить универсальность.

А что если…

…золотой соус появится в постоянном меню? Это может изменить привычные вкусовые комбинации McDonald's и стать новой "фишкой", как когда-то знаменитый Big Mac со своим секретным соусом. Но пока компания подчёркивает: продукт доступен только до окончания запасов.

Плюсы и минусы золотого соуса

Плюсы Минусы
Новый вкус в меню McDonald's Ограниченный выпуск, может исчезнуть быстро
Универсальность: подходит к разным блюдам Может показаться слишком кислым тем, кто любит мягкие соусы
Лёгкость заказа — можно взять отдельно Недоступен во всех странах сразу
Выгодное сочетание с курицей и картофелем Сложно купить впрок — продаётся только в ресторане

FAQ

Как выбрать блюдо с золотым соусом?
Если хотите лёгкий перекус, берите Snack Wrap, для сытного обеда лучше подойдут варианты с McCrispy.

Сколько стоит золотой соус?
Цена зависит от страны и региона, но чаще всего он включён в стоимость блюда. Отдельная чашка — символическая плата.

Что лучше: золотой соус или классический барбекю?
Всё зависит от вкусов: золотой ярче и кислее, классический барбекю мягче и слаще.

Мифы и правда

  • Миф: золотой соус — это просто смесь кетчупа и горчицы.
    Правда: в составе есть мёд, дымные нотки и уксусный акцент, что делает вкус сложнее.

  • Миф: он будет в меню постоянно.
    Правда: компания подчеркнула, что выпуск ограничен.

  • Миф: соус подходит только к курице.
    Правда: многие уже пробуют его с картофелем и даже вегетарианскими блюдами.

Интересные факты

  1. Подобные лимитированные соусы McDonald's выпускал и раньше — например, "Szechuan Sauce" стал культовым после мультсериала "Рик и Морти".

  2. Лимитированные линейки соусов часто стимулируют рост посещаемости ресторанов в первые недели продаж.

  3. В США фанаты создают целые сообщества, где обсуждают редкие соусы и обмениваются ими, как коллекционеры.

Исторический контекст: соусы McDonald's

  • 1968 год — выход Big Mac с фирменным "секретным соусом".

  • 1983 год — появление куриных наггетсов с соусами для макания.

  • 1998 год — запуск Szechuan Sauce в честь мультфильма Disney.

  • 2017 год — возвращение Szechuan Sauce из-за ажиотажа в фанатской среде.

  • 2025 год — выпуск золотого соуса в стиле барбекю.

