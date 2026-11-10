MBDA разработает семейство дальнобойных ракет Stratus для поражения наземных и морских целей

Европейская компания MBDA разрабатывает семейство ракет Stratus для ударов по целям в глубине территории противника и поражения кораблей. Как сообщил заместитель директора компании по продажам и развитию бизнеса Оливье Гоффен, дальность высокоскоростной версии Stratus RS будет "значительно" больше, чем у противокорабельной ракеты Exocet, которая поражает цели на расстоянии свыше 200 км.

Stratus RS — высокоскоростная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем на жидком топливе и регулируемой тягой. Она рассчитана на четыре типа задач: удары по объектам в глубине обороны, атаки кораблей, подавление ПВО противника и поражение крупных летательных аппаратов, таких как самолёты ДРЛО и заправщики. Ракета получит радиолокационную головку самонаведения с синтезированной апертурой производства Thales. Это позволит атаковать наземные цели, в том числе сверху.

Параллельно для Франции, Великобритании и Италии создаётся версия Stratus LO — малозаметная дозвуковая крылатая ракета с увеличенной боевой частью. В отличие от RS, у неё не будет активного радиолокатора: наводиться она будет только с помощью пассивных радиотехнических и инфракрасных датчиков.

Носители и ограничения

Носители. Ракеты смогут применять истребители Rafale, Eurofighter Typhoon и перспективные самолёты программы GCAP. Для пуска с кораблей и наземных установок понадобится стартовый ускоритель.

Ракеты смогут применять истребители Rafale, Eurofighter Typhoon и перспективные самолёты программы GCAP. Для пуска с кораблей и наземных установок понадобится стартовый ускоритель. Массогабаритные характеристики. По массе и размерам новые ракеты близки к Storm Shadow.

По массе и размерам новые ракеты близки к Storm Shadow. Ограничения. Stratus RS несовместима со стандартными торпедными аппаратами НАТО, поэтому запускать её с подводных лодок не получится. Для вертикального пуска с кораблей потребуется новая модификация установки Sylver от Naval Group увеличенного калибра.

Сейчас MBDA ожидает контракта на разработку от Главного управления вооружений Франции (DGA). Лётные испытания обеих версий запланированы до конца десятилетия, принятие на вооружение — в начале 2030-х годов.

Модернизация MdCN

Кроме того, компания представила обновлённую крылатую ракету морского базирования MdCN (Naval Cruise Missile). Её серийный выпуск планируется начать в 2030 году. При тех же размерах ракета станет устойчивее к подавлению спутниковой навигации, получит большую дальность и поражающую способность. На ней также внедрят программу Fastrike, которая сокращает подготовку удара с нескольких часов до нескольких минут. До 2030 года Fastrike планируют установить на ракеты SCALP EG/Storm Shadow и уже состоящие на вооружении MdCN.