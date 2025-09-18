Французский форвард рассказал, как богатство рушит личные отношения

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своим взглядом на обратную сторону больших заработков. Его слова приводит RMC Sport.

"Чем больше у тебя денег — тем больше проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется", — сказал футболист.

Мбаппе отметил, что финансовый успех не всегда приносит счастье: вместе с ним приходят и трудности в личных отношениях.

По его словам, именно в кругу близких возникают наибольшие сложности, ведь деньги способны разрушить прежние связи: отношения с родственниками и друзьями меняются и часто перестают складываться.

Контекст

Килиан Мбаппе считается одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его переход из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал" этим летом стал одной из главных тем в мировом футболе.

Итог

Высказывание Мбаппе показывает, что даже самые успешные спортсмены сталкиваются с вызовами, которые связаны не с игрой на поле, а с давлением славы и денег.