С 16 августа 2024 года MBank временно прекратил передачу денежных средств через банки России. Об этом говорится на сайте финансового учреждения.

Поступающие переводы будут осуществляться через банки, не затронутые западными санкциями, с использованием реквизитов в рублях. Это решение было принято после предостережений со стороны Евросоюза о необходимости соблюдения антироссийских санкций, о чем сообщил ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.

Возникает вопрос, могут ли остановка переводов через банк и другие ограничения быть поводами для ухудшения отношений двух стран и ответных мер со стороны России. Григорий Михайлов, главный редактор телеграм-канала "LogiStan", прокомментировал данную ситуацию для NewsInfo.Ru:

"MBANK — это один из крупнейших банков на данный момент в Кыргызстане и он выстраивал тесное сотрудничество с российским Сбербанком. Но все действия киргизских банков направлены на то, чтобы ни в коем случае не попасть под санкции со стороны США и Евросоюза. При этом делегации американских и европейских чиновников, сотрудников Минфина США и ряда других структур регулярно приезжают в Кыргызстан и другие страны Центральной Азии для того, чтобы уговорить чиновников, банкиров и так далее прекратить сотрудничать с Россией по любым направлениям, в первую очередь по финансовым. Идет достаточно активное постоянное давление с целью минимизировать сотрудничество Средней Азии, Центральной Азии с Россией, в том числе по финансовой теме. Россия об этом знает."

Эксперт уточнил, что Киргизия оказывается в сложной ситуации, находясь между давлением западных стран и стремлением сохранить связи с Россией, что действительно приносит значительные выгоды. Россия напрямую поддерживает экономику Кыргызстана, отправляя миллиарды долларов, большинство из которых поступает от киргизских мигрантов, работающих в России. Каждый из них обеспечивает 3-4 человека на родине, что является важным источником дохода. Банки, такие как MBANK, продолжают сотрудничать с российскими кредитными учреждениями, избегая лишь тех, которые подверглись санкциям. Это создает возможность для киргизских мигрантов переключаться на менее известные банки для расчетов.

Предположение, что киргизы намеренно вредят России, не обоснованно — их главный интерес — сохранить свои экономические позиции. Кроме того, с момента введения санкций объем грузов, проходящих через Кыргызстан в Россию, остаётся значительным, несмотря на угрозы со стороны США. Присоединение Киргизии к банковской блокаде происходит негласно; они стараются избежать полного участия и идут на уступки только под давлением. Чтобы уменьшить зависимость от американской финансовой системы, необходимо активно развивать расчеты в других валютах, что происходит постепенно.

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