Последний рубеж очистки: в Анапе извлекают тонны полипропиленовых сетей с пляжей

В Анапе приступили к заключительному этапу ликвидации последствий мазутного загрязнения — начались работы по демонтажу полипропиленовых защитных сетей на последних пяти километрах береговой линии. Операция проводится в районе от причала технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, где до настоящего времени сохранялся защитный барьер.

Как пояснили в оперативном штабе Краснодарского края, необходимость в сохранении ограждений отпала после завершения водолазных работ по сбору осевших на морском дне нефтепродуктов. По оценкам специалистов, риск вторичного загрязнения береговой линии теперь минимален.

Технические работы проводятся в два этапа: сначала извлекают углубившиеся в песок защитные сети, затем проводят выравнивание территории. Для этого задействованы три единицы тяжелой техники — фронтальный погрузчик и два экскаватора.

Как отметил первый заместитель начальника службы "Кубань-СПАС" Игорь Кулаев, за полгода сетевые конструкции значительно погрузились в песчаный слой после многочисленных штормов, что потребовало применения специального оборудования.

На текущий момент завершены работы на участке протяженностью 1,5 километра. Полное восстановление пляжной территории на всем пятикилометровом участке планируется завершить в ближайшее время. Это позволит обеспечить нормальное функционирование просеивающей техники и подготовить побережье к предстоящему курортному сезону.