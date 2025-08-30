Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сбор мазута
Сбор мазута
© Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:53

Последний рубеж очистки: в Анапе извлекают тонны полипропиленовых сетей с пляжей

В Анапе начали демонтаж защитных барьеров от мазутного загрязнения

В Анапе приступили к заключительному этапу ликвидации последствий мазутного загрязнения — начались работы по демонтажу полипропиленовых защитных сетей на последних пяти километрах береговой линии. Операция проводится в районе от причала технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, где до настоящего времени сохранялся защитный барьер.

Как пояснили в оперативном штабе Краснодарского края, необходимость в сохранении ограждений отпала после завершения водолазных работ по сбору осевших на морском дне нефтепродуктов. По оценкам специалистов, риск вторичного загрязнения береговой линии теперь минимален.

Технические работы проводятся в два этапа: сначала извлекают углубившиеся в песок защитные сети, затем проводят выравнивание территории. Для этого задействованы три единицы тяжелой техники — фронтальный погрузчик и два экскаватора.

Как отметил первый заместитель начальника службы "Кубань-СПАС" Игорь Кулаев, за полгода сетевые конструкции значительно погрузились в песчаный слой после многочисленных штормов, что потребовало применения специального оборудования.

На текущий момент завершены работы на участке протяженностью 1,5 километра. Полное восстановление пляжной территории на всем пятикилометровом участке планируется завершить в ближайшее время. Это позволит обеспечить нормальное функционирование просеивающей техники и подготовить побережье к предстоящему курортному сезону.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутат Муртазаева: введение оценки за поведение улучшит дисциплину в школах Крыма и России сегодня в 20:34

Оценка за поведение в школах: как одна цифра может изменить всё

В республике обсуждают внедрение оценки за поведение в школах, которая будет важным стимулом для учеников и поможет улучшить дисциплину. Как это повлияет на образование?

Читать полностью » В Севастополе сработала ПВО: жители сообщают о взрывах и воздушной тревоге 27.08.2025 в 23:21

Ночная тревога: над Севастополем зафиксирована активность ПВО

В ночное время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а системы ПВО привелиены в готовность. По сообщениям местных жителей, около 23 часов со стороны Камышовой бухты раздались несколько громких взрывов. Аналогичные сообщения поступают из Саки, Евпатории и Новофёдоровк

Читать полностью » Более тысячи машин ожидают въезд на Крымский мост со стороны Керчи 27.08.2025 в 19:33

Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа. При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается. Там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют.

Читать полностью » В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет 27.08.2025 в 19:06

Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, увеличив скорость и сокращая зоны с ограничениями. Что это значит для местных и туристов?

Читать полностью » В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты 26.08.2025 в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

Крым завершает подготовку к учебному году, открывая 437 детских садов и 537 школ для 304 тысяч детей, с обновлениями и новыми объектами.

Читать полностью » В Крыму ожидаются резкие перепады температуры: от +9 ночью до +32 днём 26.08.2025 в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

Ночи на полуострове будут прохладными — до +9 °C, днём воздух прогреется до +27…+32 °C. Осадков до конца августа не ожидается.

Читать полностью » В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность на площади 2 га — МЧС 26.08.2025 в 16:09

Крым в дыму: возле Симферополя огонь подобрался к жилым домам

Возгорание на площади 2 га вплотную подошло к домам. МЧС усилило группировку сил и работает над локализацией пожара.

Читать полностью » В Крыму появится памятник молдавскому правителю Штефану Великому 25.08.2025 в 23:23

Ответ диаспоры: в Крыму увековечат память Штефана Великого на фоне исторического раскола

На территории Благовещенского мужского пещерного монастыря в Крыму установят бюст молдавского правителя и полководца Штефана Великого. Инициатива реализуется молдавским культурно-образовательным центром при поддержке диаспоры и официальных властей полуострова. Как отмечают организаторы, памятник символизирует историческую связь Крыма и Молдавии.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
УрФО

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ
Авто и мото

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году
СЗФО

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году
СКФО

Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Карачаево-Черкесии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru