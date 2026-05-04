Молодым женщинам там делать нечего: почему сбор мазута может стать опасной ошибкой

Воздействие мазута из-за токсичных веществ может быть особенно нежелательным для молодых женщин, отметила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева. В беседе с NewsInfo специалист перечислила и другие факторы, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье представительниц прекрасного пола.

Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе, сообщило ранее издание "Коммерсантъ".

Ерофеева отнесла к основным рискам для репродуктивного здоровья женщин инфекции, передаваемые половым путем.

"Часть из них протекают скрыто, незаметно. А на самом деле идут процессы в маточных трубах, трубы запаиваются и становятся непроходимыми", — сказала Ерофеева.

Среди негативных факторов она также назвала сахарный диабет, тяжелые физические нагрузки и работу, связанную с чрезвычайным стрессом.

По словам специалиста, вред для репродуктивного здоровья может быть связан не только с заболеваниями, но и с условиями труда. Она отметила, что женщин не допускают к ряду тяжелых производств, а некоторые виды нагрузки и стрессовые условия могут негативно отражаться как на психологическом состоянии, так и на репродуктивной системе.

Отдельно Ерофеева остановилась на химических факторах, в том числе на сборе мазута на пляжах. Она считает оправданными ограничения или рекомендации не направлять женщин-волонтеров на такую работу, поскольку мазут относится к тяжелым нефтепродуктам и содержит токсичные вещества.

"Мазут это тяжелейший нефтепродукт, он содержит огромное количество токсических веществ, очень опасных для здоровья человека. И для мужчины, и для женщины. Но есть такая особенность: в его состав входят углеводороды, это мощнейшие канцерогены. Они накапливаются в жировой ткани. В организме женщин больше жировой ткани, чем в мужском организме", — предупредила эксперт.

Она добавила, что в случае с Туапсе нагрузку усиливает не только химический фактор, но и физический, поскольку речь идет о сборе загрязненной гальки и камней.

"Еще в мазут входит значительное количество серы, тоже довольно токсичного вещества, ванадий — тоже чрезвычайно агрессивное вещество, которое канцерогенным и токсическим действием оказывает влияние на центральную нервную систему и репродуктивный аппарат", — пояснила врач.

Молодым женщинам, по мнению Ерофеевой, лучше заниматься другими видами помощи — например, уходом за пострадавшими птицами, флорой и фауной.