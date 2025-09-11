Новый лифтбек Mazda уже продают в России: цена заставляет задуматься
На российском рынке появился новый игрок в сегменте гибридов — лифтбек Mazda EZ-6. Первые предложения от официальных дилеров уже доступны на популярных онлайн-площадках, и интерес к модели заметен с первых дней.
Особое внимание к новинке проявил холдинг "Рольф". В его автосалонах Mazda EZ-6 предлагается по цене от 4,9 до 5,3 млн рублей, что ставит модель в один ряд с премиальными конкурентами.
Технические особенности
Mazda EZ-6 выпускается в единственной версии:
- гибридный мотор объёмом 1,5 литра,
- суммарная мощность — 218 лошадиных сил,
- задний привод без альтернатив.
Такая компоновка подчёркивает спортивный характер лифтбека, сохраняя при этом экономичность, на которую рассчитывают поклонники гибридных технологий.
Премьера и разработка
Впервые EZ-6 представили в 2024 году на Пекинском автосалоне. Примечательно, что этот автомобиль стал результатом сотрудничества Mazda с китайским концерном Changan. В истории бренда это первый опыт использования китайской платформы, что делает модель особенной и даже переломной для всей марки.
Автомобиль задумывался как преемник культовой Mazda 6, от которой производитель постепенно уходит. В России именно эта модель много лет считалась символом японского бренда.
Как машина добралась до России
Хотя компания Mazda официально вернулась на российский рынок в мае 2024 года, поставки коснулись только кроссоверов CX-5 и CX-50. Что касается EZ-6, то ввоз в страну осуществлён через параллельный импорт, минуя российское представительство бренда.
Таким образом, лифтбек стал настоящей находкой для тех, кто ищет свежую альтернативу привычным моделям и готов следить за глобальными трендами автомобильной индустрии.
