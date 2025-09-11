Новый лифтбек Mazda уже продают в России: цена заставляет задуматься

На российском рынке появился новый игрок в сегменте гибридов — лифтбек Mazda EZ-6. Первые предложения от официальных дилеров уже доступны на популярных онлайн-площадках, и интерес к модели заметен с первых дней.

Особое внимание к новинке проявил холдинг "Рольф". В его автосалонах Mazda EZ-6 предлагается по цене от 4,9 до 5,3 млн рублей, что ставит модель в один ряд с премиальными конкурентами.

Технические особенности

Mazda EZ-6 выпускается в единственной версии:

гибридный мотор объёмом 1,5 литра,

суммарная мощность — 218 лошадиных сил,

задний привод без альтернатив.

Такая компоновка подчёркивает спортивный характер лифтбека, сохраняя при этом экономичность, на которую рассчитывают поклонники гибридных технологий.

Премьера и разработка

Впервые EZ-6 представили в 2024 году на Пекинском автосалоне. Примечательно, что этот автомобиль стал результатом сотрудничества Mazda с китайским концерном Changan. В истории бренда это первый опыт использования китайской платформы, что делает модель особенной и даже переломной для всей марки.

Автомобиль задумывался как преемник культовой Mazda 6, от которой производитель постепенно уходит. В России именно эта модель много лет считалась символом японского бренда.

Как машина добралась до России

Хотя компания Mazda официально вернулась на российский рынок в мае 2024 года, поставки коснулись только кроссоверов CX-5 и CX-50. Что касается EZ-6, то ввоз в страну осуществлён через параллельный импорт, минуя российское представительство бренда.

Таким образом, лифтбек стал настоящей находкой для тех, кто ищет свежую альтернативу привычным моделям и готов следить за глобальными трендами автомобильной индустрии.