Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mazda EZ-6 003
Mazda EZ-6 003
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Новый лифтбек Mazda уже продают в России: цена заставляет задуматься

Mazda EZ-6 поступила на российский рынок по цене от 4,9 млн рублей

На российском рынке появился новый игрок в сегменте гибридов — лифтбек Mazda EZ-6. Первые предложения от официальных дилеров уже доступны на популярных онлайн-площадках, и интерес к модели заметен с первых дней.

Особое внимание к новинке проявил холдинг "Рольф". В его автосалонах Mazda EZ-6 предлагается по цене от 4,9 до 5,3 млн рублей, что ставит модель в один ряд с премиальными конкурентами.

Технические особенности

Mazda EZ-6 выпускается в единственной версии:

  • гибридный мотор объёмом 1,5 литра,
  • суммарная мощность — 218 лошадиных сил,
  • задний привод без альтернатив.

Такая компоновка подчёркивает спортивный характер лифтбека, сохраняя при этом экономичность, на которую рассчитывают поклонники гибридных технологий.

Премьера и разработка

Впервые EZ-6 представили в 2024 году на Пекинском автосалоне. Примечательно, что этот автомобиль стал результатом сотрудничества Mazda с китайским концерном Changan. В истории бренда это первый опыт использования китайской платформы, что делает модель особенной и даже переломной для всей марки.

Автомобиль задумывался как преемник культовой Mazda 6, от которой производитель постепенно уходит. В России именно эта модель много лет считалась символом японского бренда.

Как машина добралась до России

Хотя компания Mazda официально вернулась на российский рынок в мае 2024 года, поставки коснулись только кроссоверов CX-5 и CX-50. Что касается EZ-6, то ввоз в страну осуществлён через параллельный импорт, минуя российское представительство бренда.

Таким образом, лифтбек стал настоящей находкой для тех, кто ищет свежую альтернативу привычным моделям и готов следить за глобальными трендами автомобильной индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рынок аккумуляторов для электромобилей в Китае в августе вырос на 33% — данные отрасли вчера в 18:31

Китайский рынок батарей снова переписал рекорды: кто удержал лидерство

Китайский рынок аккумуляторов для электромобилей продолжает стремительный рост. Лидеры отрасли укрепляют позиции, но конкуренция заметно усиливается.

Читать полностью » Автостат: почти половина россиян считает китайские автомобили завышенными по цене вчера в 17:09

Топ мифов о машинах из Поднебесной, в которые до сих пор верят водители

Китайские автомобили уже прочно вошли на российский рынок, но вокруг них всё ещё много стереотипов. Разбираем мифы и реальность.

Читать полностью » Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти вчера в 16:45

Купить iPhone 16 или iPhone 17: как Apple хитро подталкивает к апгрейду

Apple убрала старшие версии iPhone 16 с большим объёмом памяти. Теперь выбор стал проще, но у покупателей появились новые дилеммы.

Читать полностью » Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов вчера в 16:44

Роскошь с подвохом: как Lexus RX превращается из мечты в источник расходов

Эксперт разобрал сильные и слабые стороны Lexus RX второго поколения на вторичном рынке и объяснил, что нужно обязательно проверить перед покупкой.

Читать полностью » Средняя зарплата дальнобойщиков в России в августе составила 201,9 тыс. рублей — данные рынка труда вчера в 15:39

Дальнобой в России превращается в гонку за выживание: цифры говорят сами за себя

Зарплаты дальнобойщиков превысили 200 тысяч рублей, но конкуренция за вакансии растёт. Где выгоднее работать и на что обратить внимание при выборе.

Читать полностью » Розничные продажи легковых автомобилей в Китае за первую неделю сентября упали на 10% — данные отраслевой ассоциации вчера в 14:34

Электромобили теряют скорость: рынок Китая показал неожиданный разворот

Китайский авторынок начал сентябрь с заметного снижения продаж, но годовые показатели уверенно растут. Как распределились силы между сегментами?

Читать полностью » Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года вчера в 13:29

В каких регионах ещё можно получить права без удара по кошельку

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20%: где самые дорогие и самые дешёвые курсы, и сколько теперь стоит обучение в столице.

Читать полностью » Американский стартап Bollinger Motors перешёл с электрических внедорожников на коммерческие грузовики вчера в 13:10

Электровнедорожники не выжили, но фургоны дали шанс: уроки Bollinger Motors

Компания Bollinger Motors кардинально сменила курс: от внедорожников для энтузиастов к электрическим грузовикам для бизнеса. Что из этого выйдет?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Севооборот для помидоров — как избежать болезней и сохранить почву: инструкция от агрономов
Красота и здоровье

Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость
Питомцы

Биологи: собаки повышают уровень окситоцина при зрительном контакте с человеком
Туризм

Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры
Садоводство

В Сахалинской области специалисты советуют обрабатывать рукояти инструментов льняным маслом перед зимовкой
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Красота и здоровье

Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует свинину с ананасами в духовке для сладкого вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet