Счёт пошёл на недели: Mazda готовится бросить вызов китайскому рынку

Первые партии нового кроссовера Mazda EZ-60 уже начали поступать в дилерские центры Китая, хотя официальные продажи стартуют лишь 26 сентября. Для бренда это важное событие: EZ-60 стал первым электрокроссовером Mazda на китайском рынке и второй глобальной моделью в линейке после седана EZ-6.

Две версии и высокий интерес покупателей

Новинку предложат сразу в двух исполнениях: полностью электрическом и с установкой ДВС-генератора, который увеличивает запас хода. Такой подход позволяет бренду охватить более широкую аудиторию — как тех, кто готов пересесть на "чистый" электрокар, так и тех, кто пока предпочитает гибридные решения.

Интерес к модели оказался впечатляющим: за первые двое суток после премьеры в Шанхае Mazda получила свыше 10 тысяч заявок, к маю количество заказов превысило 20 тысяч, а сейчас их уже более 40 тысяч. Для совершенно новой модели это серьёзный показатель, особенно на конкурентном китайском рынке, где внимание покупателей завоевать непросто.

Премьера в Шанхае и подготовка к производству

Официальная премьера Mazda EZ-60 прошла весной на автосалоне в Шанхае. Там же компания открыла предзаказы, что позволило быстро оценить интерес к новинке. Производство организовали на заводе в Нанкине: для выпуска кроссовера модернизировали линию, вложив около 200 миллионов юаней.

Mazda подчёркивает стратегическую значимость этой модели для глобального рынка. Китай стал первой площадкой для запуска, но бренд рассматривает EZ-60 как международный продукт и при успешном старте планирует вывести его и в другие страны.

Ставка на технологии и качество

Mazda намерена закрепиться в сегменте так называемых "умных" кроссоверов. В Китае конкуренция в этом классе особенно высока — здесь уже активно действуют как местные гиганты, так и международные игроки. Однако бренд делает ставку на узнаваемое имя и традиционное качество, которым Mazda пользуется у автомобилистов по всему миру.

Среди ключевых особенностей новинки — современные системы помощи водителю, мультимедийный комплекс нового поколения и акцент на безопасность. Хотя точный список комплектаций пока не раскрыт, в компании намекают, что EZ-60 станет одной из самых технологичных моделей Mazda.