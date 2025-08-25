Электрический кроссовер Mazda, которого никто не ждал: дебют в Чэнду перевернёт рынок

Кто бы мог подумать, что Mazda решится на такой смелый шаг? На автосалоне в Чэнду в сентябре 2025 года публика впервые увидит новый кроссовер Mazda EZ-60 — полностью электрическую модель, которая обещает стать важной вехой для бренда. Причём ждать её в продаже долго не придётся: дебют на рынке состоится уже этой осенью. Производство организовано на заводе Changan-Mazda в Нанкине, где наладили выпуск сразу двух версий: чисто электрической и гибридной с увеличенным запасом хода.

Дизайн и размеры

Mazda остаётся верной своему узнаваемому стилю "KODO: Soul of Motion", но EZ-60 получил свежие штрихи — агрессивный передний бампер, светодиодную оптику футуристичной формы и новую фирменную решётку радиатора. Впервые в палитре появится необычный фиолетовый цвет кузова, который станет акцентом на фоне традиционных оттенков.

По размерам EZ-60 относится к классу среднеразмерных кроссоверов: длина составляет 4850 мм, ширина — 1935 мм. Таким образом, автомобиль уверенно вписывается в сегмент конкурентов вроде Tesla Model Y или NIO ES6.

Интерьер и технологии

Главное, что бросается в глаза в салоне, — минимализм с акцентом на технологии. На передней панели расположился гигантский дисплей диагональю 26,45 дюйма. К нему добавляются проекционный экран с внушительной диагональю в 100 дюймов и отдельный монитор для пассажиров второго ряда. Вместо привычного зеркала заднего вида используется камера — решение, которое всё активнее распространяется в премиальном сегменте.

Практичность тоже на высоте: багажник вмещает 350 литров, но при сложенных задних сиденьях объём увеличивается до 2036 литров. Такой показатель ставит EZ-60 в один ряд с лидерами по трансформации салона.

Техническая начинка

Гибридная модификация оснащена бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 98 л. с., который выполняет роль генератора, подзаряжая аккумулятор. Основное движение обеспечивает электромотор на 258 л. с. Это решение позволяет сочетать динамику электрокара с возможностью дальних поездок без постоянной зависимости от зарядных станций.

Полностью электрическая версия, по данным инсайдеров, получит аналогичный дизайн и технологический набор, но с увеличенной ёмкостью батареи, что должно дать больший запас хода.