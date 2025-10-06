Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:57

ChatGPT сказал: Дизель с душой самурая: Mazda CX-60 напомнила, зачем люди вообще любят водить

Mazda CX-60 получила обновлённое шасси и улучшенную плавность хода после рестайлинга

Mazda CX-60 стала для бренда настоящим шагом в сторону премиального сегмента. Когда кроссовер представили в 2022 году, автомобиль вызвал бурные обсуждения — как восторженные, так и критические. Привод, двигатель, дизайн, управляемость — всё в нём вызывало эмоции. Mazda впервые за долгое время сделала ставку на заднеприводную архитектуру и шестицилиндровый дизель, сохранив при этом дух классики и японской педантичности в каждой детали.

Премиум по-японски

Внешне CX-60 производит впечатление автомобиля, который не старается быть "похожим" на немецких конкурентов. Его длинный капот, широкая стойка и массивная решётка радиатора — это не просто элементы дизайна, а отсылка к старой школе заднеприводных машин. Кроссовер получился крупным и солидным: ширина кузова 1890 мм обеспечивает уверенность на дороге и ощущение монолитности.

Критика первых партий была суровой — особенно доставалось подвеске, которая показалась слишком жёсткой. Владельцы жаловались, что даже на ровном асфальте CX-60 не щадит пассажиров, а на кочках заставляет поджимать зубы. Но Mazda оперативно внесла изменения в настройки шасси, переработала амортизаторы и адаптировала кроссовер под европейские и азиатские дороги.

Теперь машина воспринимается иначе: плавность хода стала заметно лучше, руль информативен, а обратная связь позволяет водителю чувствовать себя частью процесса, а не просто пассажиром в дорогом салоне.

Двигатель, достойный уважения

Главный герой в этой истории — рядный шестицилиндровый дизель объемом 3,3 литра. Он выдаёт внушительный крутящий момент и разгоняет массивный кроссовер с удивительной лёгкостью. В паре с 8-ступенчатым "автоматом" силовой агрегат обеспечивает плавность разгона, при этом расход топлива остаётся на уровне около 5-5,5 литров на 100 км.

Mazda не гонится за рекордами скорости — здесь важно другое: стабильность, тяга и ощущение настоящего "железа" под капотом. Именно поэтому поклонники марки называют этот мотор "последним самураем" эпохи дизельных двигателей.

В салоне всё выполнено в лучших традициях японского минимализма. Натуральная кожа, алюминий, текстиль ручного плетения — каждая деталь создана для того, чтобы напомнить: автомобиль — это не просто транспорт, а пространство комфорта и стиля.

Сравнение

Параметр Mazda CX-60 BMW X3 Volvo XC60 Lexus NX
Привод Задний/полный Полный Полный Полный
Двигатель 3.3 л дизель, 6 цилиндров 2.0 л дизель/бензин 2.0 л гибрид 2.5 л гибрид
Расход (л/100 км) 5-5.5 6-7 6.5 6
Мощность (л.с.) 254 190-286 197-250 199
Объем багажника (л) 570 550 505 520
Начальная цена от 5,0 млн ₽ от 6,2 млн ₽ от 6,0 млн ₽ от 6,5 млн ₽

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте двигатель осознанно. Если вы часто путешествуете по трассам, дизельный "шестёрочник" Mazda даст вам максимум удовольствия и экономичности.

  2. Проверяйте комплектацию. Версии с адаптивной подвеской и расширенным пакетом i-Activsense обеспечат лучший баланс между комфортом и безопасностью.

  3. Настройте посадку. CX-60 предлагает большое количество регулировок сидений — не поленитесь подстроить всё под себя.

  4. Следите за обновлениями прошивки. Mazda регулярно выпускает апдейты для мультимедиа и электронных систем, которые улучшают работу машины.

  5. Используйте оригинальные масла и фильтры. Дизель требует внимания, особенно при межсезонной эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка несертифицированных шин.
Последствие: повышенный расход топлива и ухудшение управляемости.
Альтернатива: выбирайте оригинальные шины Bridgestone или Yokohama, рекомендованные производителем.

Ошибка: игнорирование регламентного обслуживания АКПП.
Последствие: рывки при переключении передач и преждевременный износ коробки.
Альтернатива: проводить замену масла каждые 60-70 тысяч км.

Ошибка: частые короткие поездки зимой.
Последствие: дизель не успевает прогреться, возрастает расход.
Альтернатива: устанавливайте предпусковой подогреватель Webasto или Eberspächer.

А что если…

А что если Mazda CX-60 станет последним дизельным флагманом марки? Мир стремительно уходит к электромобилям и гибридным установкам, но Mazda остаётся верна механическому удовольствию от вождения. И возможно, именно CX-60 станет мостом между эпохой традиционных двигателей и новой эрой электро-тяги.

К слову, Mazda уже представила гибридную версию CX-60 PHEV — и, по отзывам владельцев, она не уступает по динамике дизелю, но отличается тишиной и экологичностью.

FAQ

Как выбрать комплектацию Mazda CX-60?
Лучше ориентироваться на сочетание двигателя и привода. Оптимальный вариант — дизель с полным приводом в комплектации Homura.

Сколько стоит обслуживание CX-60?
ТО обходится примерно в 25-30 тысяч рублей. Дизель требует замены масла каждые 10 тысяч км.

Что лучше — дизель или гибрид?
Если вы часто ездите по трассе, дизель. Для города — гибрид, особенно при наличии зарядной станции.

Мифы и правда

  • Миф: дизель — это шумно и грязно.
    Правда: современные дизели Mazda работают почти бесшумно и соответствуют стандарту Euro 6d.

  • Миф: задний привод неудобен зимой.
    Правда: система i-Activ AWD подключает полный привод при малейшем пробуксовке.

  • Миф: Mazda CX-60 — копия немецких кроссоверов.
    Правда: это самостоятельный проект с японским характером и инженерной философией Jinba Ittai — единства водителя и машины.

Исторический контекст

Mazda всегда шла своим путём. Сначала это были компактные роторные купе RX-7, затем — стильные "тройки" и "шестёрки", а теперь — премиальный кроссовер CX-60.

Компания продолжает философию инженерной независимости: не подражает, а создаёт. В 1970-х Mazda уже выпускала заднеприводные седаны и универсалы — и вот спустя полвека возвращается к истокам, но с новыми технологиями и комфортом XXI века.

Три интересных факта

  1. Mazda CX-60 стала первой моделью бренда на новой платформе Large Architecture.

  2. Рядный шестицилиндровый дизель Mazda весит меньше, чем предыдущий четырёхцилиндровый мотор Skyactiv-D.

  3. В салоне CX-60 можно встретить отделку из бамбука и ткани, созданной вручную мастерами из Хиросимы.

