Mazda 6 Atenza facelift 2 China 2019-03-14
Mazda 6 Atenza facelift 2 China 2019-03-14
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:16

Японская надёжность дала сбой: почему именно эта Mazda стала головной болью

Mazda 6 второго поколения получила более десяти отзывных кампаний — автоэксперт Ковалёв

Mazda 6 второго поколения часто называют примером неудачного проекта японского автопрома. Несмотря на статус бизнес-седана и привлекательный дизайн, эта модель принесла своим владельцам немало хлопот.

История модели и особенности

Серия GH выпускалась с 2007 по 2013 год и предлагалась сразу в трёх вариантах кузова: седан, лифтбек и универсал. На старте модель позиционировалась как технологичная и комфортная альтернатива конкурентам, а её владельцы рассчитывали на традиционную для японских марок надёжность. Однако реальность оказалась иной.

Автомобиль довольно быстро заработал репутацию проблемного. По словам экспертов, за время выпуска Mazda 6 GH пережила свыше десяти отзывных кампаний. Это уже само по себе сигнализировало о том, что модель не лишена конструктивных просчётов и слабых мест.

Коррозия и кузовные проблемы

Одна из главных претензий владельцев касалась низкой устойчивости кузова к коррозии. Даже при аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машины начинали "цвести" в характерных местах: на арках, дверях и крышке багажника. Для седана бизнес-класса подобная слабость выглядела особенно досадной.

Многие сервисы отмечали, что для Mazda 6 GH требовался регулярный антикор, иначе кузов быстро терял привлекательность и снижал остаточную стоимость автомобиля.

Подвеска и топливная система

Не меньше жалоб вызывала подвеска. Она считалась слишком нежной для российских дорог, требовала частого вмешательства и обходилась недёшево в ремонте. Владелец рисковал регулярно тратить крупные суммы только для того, чтобы машина сохраняла приемлемую управляемость.

К слабым местам относили и топливную аппаратуру. Некоторые владельцы сталкивались с поломками уже на относительно небольших пробегах. В условиях низкого качества топлива в России риск возрастал, а ремонт обходился дорого.

Отзывы экспертов

"За время производства автомобиль пережил более десяти отзывных кампаний", — отметил автоэксперт Александр Ковалёв.

По его словам, именно это стало причиной того, что Mazda 6 GH нередко воспринимают как спорный выбор на вторичном рынке.

Почему цены низкие

Сегодня подержанные Mazda 6 GH стоят заметно дешевле одноклассников. На первый взгляд, это выглядит заманчиво: покупатель получает просторный салон, неплохую динамику и имидж японской марки. Но низкая цена объясняется просто — потенциальному владельцу стоит быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Рынок показывает: такие машины долго не задерживаются в продаже, но чаще всего покупателями становятся автолюбители, готовые к компромиссам или обладающие собственным сервисом.

