Эта проблема Mazda 6 доводит до отчаяния — и касается почти каждого владельца
Mazda 6, дебютировавшая в начале 2000-х, стала для марки переломным моментом и заметно укрепила её позиции в России. Однако за годы эксплуатации владельцы выделили целый ряд уязвимостей, которые способны испортить впечатление от этой яркой модели.
Коррозия: главный враг кузова
Несмотря на частичную оцинковку и заводскую мастику, "шестёрка" быстро сдаётся перед ржавчиной. Сначала страдают задние арки и пороги, затем — нижние кромки дверей. Со временем "цветёт" и крышка багажника.
Что делать:
- регулярно мыть автомобиль зимой;
- каждые 2-3 года проводить антикоррозийную обработку;
- подкрашивать сколы и царапины, пока они не превратились в очаги коррозии;
- дополнительно защищать днище и полости, устанавливать подкрылки.
Пропуски зажигания после 120 тысяч км
Надёжные моторы Mazda 6 могут служить до 300 тысяч километров, но уже после 120 тысяч проявляются вибрации, падение мощности и загорается "Check Engine".
Что делать:
- проверять катушки зажигания и провода каждые 60-80 тысяч километров;
- следить за состоянием прокладки клапанной крышки;
- вовремя менять свечи.
"Аппетитный" двигатель 2.3
У атмосферного мотора объёмом 2,3 литра со временем резко растёт расход масла — до литра на тысячу километров. Чаще всего это случается после 120-150 тысяч пробега.
Что делать:
- менять масло каждые 7-8 тысяч километров;
- избегать агрессивной езды на высоких оборотах;
- регулярно контролировать уровень масла и при необходимости проверять цилиндры эндоскопом.
АКП: толчки при переключении
На 4- и 5-ступенчатых "автоматах" после 100 тысяч километров появляются рывки. Обычно это связано со снижением давления масла из-за износа в задней крышке.
Что делать:
- заменить крышку либо установить контрактную коробку.
МКП: проблемы на третьей передаче
Шестиступенчатая механика в целом вынослива, но в паре с двигателем 2.3 уже после 120-160 тысяч километров синхронизаторы третьей передачи начинают сдавать — появляются хруст и вибрации.
Что делать:
- менять масло каждые 60 тысяч километров;
- избегать резких переключений;
- при первых признаках провести диагностику, пока возможен частичный ремонт.
Передняя подвеска: ресурс ограничен
Сложная конструкция с тремя рычагами обеспечивает отличную управляемость, но ресурс сайлентблоков и шаровых опор редко превышает 100 тысяч километров. Ступичные подшипники начинают гудеть уже после 60 тысяч.
Что делать:
- регулярно осматривать подвеску;
- следить за пыльниками;
- при замене рычагов использовать усиленные аналоги;
- менять подшипники сразу при появлении гула.
