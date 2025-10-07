Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Майонез
Майонез
© commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:42

Майонез больше не нужен: 7 заправок, которые вкуснее и полезнее классики

Греческий йогурт, авокадо и хумус — здоровые альтернативы майонезу в салатах

Майонез прочно закрепился в нашем рационе, особенно когда речь идёт о салатах. Его нежная текстура и насыщенный вкус превращают даже простые ингредиенты в полноценное блюдо. Но не всем этот соус подходит — кто-то следит за калориями, кто-то избегает промышленных добавок или просто ищет новые вкусы. К счастью, заменить майонез можно легко и вкусно. Главное — знать, какие продукты дают ту же кремовую структуру и аромат, но при этом полезнее.

Греческий йогурт — лёгкий и белковый вариант

Густой и нежный греческий йогурт — идеальный заменитель майонеза. В нём в разы меньше жира, зато больше белка и пробиотиков. Йогурт делает салаты свежими и лёгкими, сохраняя приятную кремовую текстуру.
Чтобы добавить вкуса, смешайте йогурт с горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Можно ввести немного оливкового масла или дижонской горчицы — получится почти как майонез, но без чувства тяжести.

Авокадо — полезные жиры и насыщенность

Спелый авокадо — находка для тех, кто ценит вкус и пользу. Его мягкая консистенция напоминает майонез, но в составе только полезные мононенасыщенные жиры, витамины и клетчатка.
Разомните мякоть вилкой, добавьте сок лайма, немного соли и перца — получится отличная заправка. Такой крем подойдёт к салатам с курицей, тунцом, яйцами или зеленью. Для мексиканского акцента можно добавить кориандр или каплю острого соуса.

Хумус — сытно и ароматно

Пюре из нута, тахини и оливкового масла не только питательно, но и невероятно универсально. Хумус добавляет салату насыщенный ореховый вкус и лёгкую пикантность.
Попробуйте добавить пару ложек хумуса в овощной салат с помидорами, огурцами и зеленью — заправка сделает его густым и сытным. А если разбавить хумус небольшим количеством лимонного сока или воды, получится нежная, тянущаяся консистенция — почти как соус цезарь, но в здоровом исполнении.

Тахини — восточная альтернатива

Эта кунжутная паста давно перестала быть экзотикой. В ней много кальция, витаминов группы B и полезных жиров.
Чтобы превратить тахини в заправку, добавьте к ней лимонный сок, воду, немного чеснока и щепотку соли. Получится ароматная и питательная смесь с ореховым послевкусием. Особенно хорошо она сочетается с салатами из шпината, моркови, свёклы или печёных овощей.

Оливковое масло с уксусом — классика, проверенная временем

Если хочется чего-то совсем лёгкого, достаточно пары ложек качественного оливкового масла и немного уксуса — винного, яблочного или бальзамического.
Эта комбинация придаёт салатам блеск, делает их сочными и подчеркивает вкус овощей. Для большей выразительности можно добавить сухие травы — орегано, базилик, тимьян или розмарин. А в качестве небольшого эксперимента попробуйте заменить уксус лимонным соком или гранатовым сиропом.

Горчичный соус — пикантная альтернатива с характером

Для тех, кто любит яркие вкусы, отличным решением станет горчичный соус. Смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло, лимонный сок и немного мёда — получится насыщенная заправка с лёгкой сладостью и острым акцентом.
Такой соус отлично подходит для салатов с курицей, ветчиной, яйцами или рыбой. При желании можно добавить ложку йогурта, чтобы сделать вкус мягче.

Кефир или простокваша — для тех, кто любит свежесть

Кисломолочные продукты вроде кефира и простокваши — отличная альтернатива жирным соусам. Они придают блюдам лёгкость и свежесть, а также содержат полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника.
Для заправки добавьте в кефир немного соли, рубленый укроп, чеснок и зелёный лук. Получится мягкий, слегка острый соус, который идеально подходит для летних овощных салатов.

Таблица "Сравнение заменителей майонеза"

Продукт Вкус и текстура Основные плюсы Калорийность (на 100 г)
Греческий йогурт Нежный, слегка кисловатый Белок, пробиотики ~60
Авокадо Кремовый, маслянистый Полезные жиры, витамины ~160
Хумус Ореховый, насыщенный Белок, клетчатка ~170
Тахини Густой, ореховый Кальций, цинк ~180
Оливковое масло с уксусом Лёгкий, свежий Антиоксиданты ~120
Горчичный соус Острый, пикантный Без сахара и консервантов ~80
Кефир или простокваша Свежий, кисломолочный Лёгкий, пробиотики ~40

Советы шаг за шагом

  1. Используйте греческий йогурт комнатной температуры — он лучше смешивается с другими ингредиентами.

  2. Если авокадо недозрел, оберните его бумагой и оставьте на ночь при комнатной температуре.

  3. Для хумуса можно использовать готовый, но домашний вариант будет вкуснее и полезнее.

  4. Разбавляйте тахини тёплой водой — паста станет гладкой и воздушной.

  5. При добавлении уксуса в масляную заправку соблюдайте пропорцию 3:1 — три части масла на одну уксуса.

  6. Горчичный соус лучше готовить за пару часов до подачи — вкус станет мягче.

  7. Кефирные заправки не стоит хранить дольше суток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком жидкий йогурт.
Последствие: салат "потечёт".
Альтернатива: выбирайте густой греческий йогурт или процеживайте обычный.

Ошибка: брать неочищенный тахини.
Последствие: заправка получается горькой.
Альтернатива: используйте светлую пасту из очищенных семян.

Ошибка: добавлять уксус без масла.
Последствие: кислый, резкий вкус.
Альтернатива: сбалансируйте вкус, добавив немного мёда или масла.

Плюсы и минусы натуральных заменителей

Плюсы Минусы
Меньше калорий и вредных жиров Некоторые продукты дороже
Богаты витаминами и пробиотиками Не все хранятся долго
Легко приготовить дома Вкус отличается от классического
Подходят для диет и ПП Требуют свежих ингредиентов

А что если…

Если хочется сохранить привычный вкус майонеза, попробуйте сделать домашний вариант из яичного желтка, горчицы и оливкового масла — без консервантов и лишних добавок.
А чтобы заправка стала особенно нежной, взбейте её блендером с ложкой йогурта — получится лёгкий и натуральный аналог любимого соуса.

FAQ

Какой заменитель майонеза самый диетический?
Кефир и греческий йогурт — самые лёгкие варианты, идеально подходящие для салатов с овощами и зеленью.

Можно ли использовать эти заменители в "Оливье"?
Да! Попробуйте заменить половину майонеза йогуртом или хумусом — вкус останется насыщенным, но калорий станет меньше.

Как хранить домашние заправки?
Лучше всего в стеклянной банке в холодильнике. Хранить можно не дольше 2-3 дней.

Мифы и правда

Миф: без майонеза салат невкусный.
Правда: натуральные заправки делают блюдо даже ароматнее.

Миф: авокадо слишком калориен.
Правда: его жиры полезны для сердца и не откладываются в виде лишнего веса.

Миф: йогурт портит вкус салата.
Правда: при правильной заправке йогурт делает салат мягким и свежим.

Интересные факты

  1. Впервые майонез появился во Франции в XVIII веке и считался роскошным соусом.

  2. В Греции йогурт начали использовать в салатах задолго до появления майонеза.

  3. Веганы по всему миру делают "майонез" из аквафабы — жидкости от варки нута.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары рекомендуют рулет из лаваша с рыбными консервами как простую закуску сегодня в 14:35
Лаваш и консервы творят чудеса: этот рулет из обычного превращается в праздничный за считанные минуты

Простая и эффектная закуска без выпечки: рулет из лаваша с консервированной рыбой, яйцами и сыром. Готовится за полчаса — идеально к празднику!

Читать полностью » Техника быстрой жарки говядины за 4 минуты, которая даст идеальную сочность сегодня в 14:06
Этот способ жарки говядины — как волшебство: всего 5 минут, и мясо как из лучших ресторанов

Вы не поверите, но говядина может быть нежной всего за 5 минут! Узнайте, как легко и быстро приготовить мясо, которое тает во рту.

Читать полностью » Баклажаны по-турецки с фаршем сохраняют сочность при запекании сегодня в 13:32
Почему турецкие повара держат баклажаны в секрете: раскрыт рецепт блюда

Восточная классика, которую можно приготовить дома: фаршированные баклажаны с мясом, помидорами и специями. Пряно, сочно и невероятно вкусно!

Читать полностью » Свинина с луком и помидорами на сковороде сохраняет сочность мяса сегодня в 13:30
30 минут — и ужин готов: как превратить обычную свинину с овощами в кулинарный шедевр

Простое блюдо, которое всегда удаётся: сочная свинина, ароматный лук и нежные помидоры. Рассказываем, как приготовить идеальный ужин за полчаса.

Читать полностью » Торт Москва получается нежным и ароматным сегодня в 12:27
Секрет Москвы раскрыт: почему этот торт был на особом счету у советских кондитеров

Нежный бисквит, два вида крема и аромат клубничного варенья — классика, проверенная временем. Рассказываем, как приготовить легендарный торт "Москва".

Читать полностью » Вино из изюма получается насыщенным сегодня в 12:24
Древний секрет виноделия раскрыт: почему домашнее вино из изюма затмевает магазинные аналоги

Как из трёх простых ингредиентов сделать благородный напиток с глубоким вкусом и тонким ароматом? Рассказываем рецепт вина из изюма шаг за шагом.

Читать полностью » Чизкейк с солёной карамелью получается без трещин при соблюдении температурного режима сегодня в 11:21
Десерт, который изменил правила игры: солёная карамель творит чудеса с обычным тортом

Этот чизкейк с солёной карамелью сочетает сладость, сливочность и пикантную соль в одном кусочке. Узнайте, как сделать его идеально нежным и без трещин.

Читать полностью » Пирог в мультиварке получается пышным и нежным сегодня в 11:17
Домохозяйки в восторге: этот пирог в мультиварке покорил всю страну

Воздушный и ароматный пирог, который готовится сам — просто замешайте тесто, нажмите кнопку и наслаждайтесь домашним вкусом без усилий.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дом 2026 года: гибкие планировки, умные технологии и экологичные решения
Авто и мото
"Автотор" в 2024 году выпустил 30,4 тыс. автомобилей вместо запланированных 100 тыс.
Дом
Дизайнеры назвали ключевые тренды в оформлении ванных комнат 2026 года
Дом
Метод Мари Кондо помогает организовать хранение вещей и снизить уровень стресса
Туризм
Сбераналитика: среднестатистический турист в России — женщина 44 лет, путешествующая 5 дней
Дом
Дизайнерами названы приемы, которые визуально расширяют коридор в хрущевке
Наука
Более 20 видов птиц используют одинаковый сигнал против кукушек
Садоводство
В России вступили в силу новые требования к сжиганию растительных отходов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet