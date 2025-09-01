Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Леди Гага
Леди Гага
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:04

Нью-Йорк вновь стал ареной откровений: неожиданное признание Леди Гаги

Леди Гага призналась в эмоциональном потрясении перед концертом в Нью-Йорке

Перед своим концертом в Нью-Йорке Леди Гага призналась, что испытала сильное эмоциональное потрясение. Сцена, на которой когда-то начинались её первые шаги к славе, снова стала для неё местом откровений и воспоминаний. Певица поделилась с публикой, что именно здесь она всегда чувствует особый прилив сил и желание выкладываться до конца. Но в этот раз на её выступление сильно повлияли слова близких людей, которые помогли ей увидеть всё под другим углом.

Поддержка подруги и жениха

Перед выходом на сцену Леди Гага находилась в компании давней подруги Чайны. В момент откровенного разговора певица призналась, что Нью-Йорк для неё - город, где она всегда борется изо всех сил, и именно здесь она обязана "взорвать шоу". Но подруга неожиданно сказала простую, но глубокую фразу:

"Иногда не нужно бороться, нужно просто прийти", — сказала её подруга.

Эти слова стали своеобразным ключом к восприятию происходящего. Позже певица призналась, что похожие мысли ей часто повторяет и её жених, предприниматель Майкл Полански.

Слова, которые тронули сердце

Уже перед самым выходом на сцену Леди Гага услышала от него слова, которые заставили её расплакаться.

"Когда ты выйдешь, пусть они наполнят тебя", — сказал жених Майкл Полански.

Эта простая поддержка оказалась невероятно ценной в тот момент. Гага не сдержала эмоций и поделилась с публикой, что такие слова помогли ей обрести внутреннее спокойствие и уверенность.

Нью-Йорк как источник вдохновения

Артистка подчеркнула, что именно Нью-Йорк стал местом, где зародились её мечты. Она убеждена, что без этого города её творчество не сложилось бы так, как сегодня. Каждая улица, каждый уголок здесь напоминают ей о начале пути, о годах упорной борьбы и вере в свои силы.

"Я уверена, что все мои альбомы не были бы записаны без Нью-Йорка", — отметила Леди Гага.

Для певицы этот город — не просто сцена, а настоящий символ веры в то, что всё возможно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Принцесса Беатрис рассказала British Vogue о тревоге после ранних родов дочери Афины сегодня в 4:01

Королевская радость и страх: как семья Беатрис прошла через испытания материнством

Принцесса Беатрис откровенно рассказала о материнстве, семейных испытаниях и новой роли в королевской жизни, удивив сочетанием традиций и свободы.

Читать полностью » Артист Давид Манукян объяснил, почему реже появляется на светских мероприятиях сегодня в 3:56

Светская жизнь осталась в прошлом: почему DAVA теперь почти не появляется на вечеринках

После рождения ребёнка артист перестал часто появляться на светских мероприятиях. Что изменилось в его жизни и как он ищет баланс?

Читать полностью » Disney анонсировала мультфильм Hexed с премьерой в ноябре 2026 года сегодня в 2:56

Disney готовит мультфильм, который может изменить представление о магии

Disney анонсировала новый мультфильм Hexed о подростке с магией. Студия держит сюжет в секрете, обещая удивить зрителей свежим взглядом.

Читать полностью » Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала сегодня в 1:55

Дакота Джонсон раскрыла тайну финала "Офиса": почему съёмки превратились в кошмар

Дакота Джонсон откровенно рассказала, почему участие в финале "Офиса" оставило у неё болезненные воспоминания и стало самым трудным периодом в жизни.

Читать полностью » Трамп утвердил указ о классической архитектуре для федеральных зданий США 29.08.2025 в 23:58

Трамп возвращает архитектуру к античным образцам: что скрыто за этим решением

Президент США предложил радикально изменить облик федеральных зданий, вернув их к античным образцам. Почему Вашингтон и Джефферсон одобрили бы этот шаг?

Читать полностью » Гитарист Madness Крис Форман сообщил о диагнозе миелома и проходит лечение в Великобритании 29.08.2025 в 22:57

Боль на сцене оказалась сигналом: Крис Форман рассказал о своём диагнозе

Гитарист Madness Крис Форман признался поклонникам, что у него рак крови. Он рассказал о лечении, побочных эффектах и надежде вернуться на сцену.

Читать полностью » People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким 29.08.2025 в 21:23

Хью Джекман и Саттон Фостер всё чаще появляются вместе — совпадение или признание

Роман Хью Джекмана и Саттон Фостер развивается стремительно: редкие появления на публике, громкие разводы и судьбоносная встреча на Бродвее.

Читать полностью » Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы 29.08.2025 в 20:14

"С Пушкиным многое легче": откровение автора детективных бестселлеров

Елена Михалкова призналась, что читает Пушкина перед записью собственных книг — "Евгений Онегин" помогает ей тренировать дыхание и дикцию.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Снижение веса при ходьбе и тренировках на эллипсоиде: вывод Лиз Ван Вурхис
Питомцы

Ветеринары: кошки бодаются головой, чтобы выражать любовь, метить человека и просить еду
Садоводство

Амблисейус против паутинного клеща: как хищный клещ спасет урожай в теплице
Спорт и фитнес

Лаура Чапман: какие упражнения помогают убрать жир и подтянуть тело
Садоводство

Грибковые заболевания в огороде: как обычная корица заменяет химические фунгициды
Авто и мото

Запас хода до 1505 км: BYD Seal 6 Touring готов к конкуренции в Европе
Спорт и фитнес

Тренер: важно развить нейромышечную связь для эффективной тренировки нижнего пресса
Наука и технологии

NASA: Новый объект в Солнечной системе излучает никель без железа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru