Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:53

Русский учёный разгадал язык майя, не выезжая из СССР: его история станет фильмом

В России снимают фильм о расшифровавшем письменность майя Юрии Кнорозове

Мог ли один человек, не покидая своей страны, раскрыть тайну цивилизации, которая исчезла тысячи лет назад? История Юрия Кнорозова — доказательство того, что это возможно. Именно он первым в мире смог расшифровать письменность майя, и теперь его судьба становится основой для масштабного исторического фильма.

Съемки и команда проекта

Производством картины занимается компания "Триикс Медиа" при поддержке Фонда кино. Режиссерское кресло заняла Анастасия Чашина, а сценарий написали Марина Фофанова и Мария Ошмянская. География съемок впечатляет: Петербург, Москва, Сочи и даже Мексика — все эти города станут местами, где оживет история великого открытия.

В роли Юрия Кнорозова зрители увидят Ивана Колесникова. На экране также появятся Екатерина Домашенко, Борис Хвошнянский, Александр Дьяченко, Илья Шакунов, Данила Якушев, Максим Дахненко и другие актеры.

Легендарное открытие

Кнорозов вошел в историю науки как первый человек, сумевший прочитать загадочные письмена майя.

"Самый главный посыл будущего фильма — наш русский человек, гений, не выезжая за пределы СССР, расшифровал язык майя. Это пытались сделать многие: англичане, американцы и другие. Но удалось только нашему соотечественнику", — сказал генеральный продюсер "Триикс Медиа" Сергей Щеглов.

Щеглов подчеркивает, что подготовка к проекту была серьезной: "Наша команда провела большую подготовительную работу. Мы настроены снять хорошее кино, которое будет интересно посмотреть любому зрителю".

Сюжет фильма

Действие ленты разворачивается в 1956 году. Кнорозов прибывает в Копенгаген, чтобы выступить на Международном конгрессе американистов и представить свой метод дешифровки. Его цель — показать миру, что майянский календарь не предсказывает конец света, как утверждают многие.

Однако судьба готовит ученому испытание. В Дании он знакомится с журналисткой по имени Мерседес, которой неожиданно начинает доверять. Кнорозов делится с ней подробностями о своем открытии, не подозревая, что девушка вовлечена в план по дискредитации его научной работы.

