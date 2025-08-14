Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована 14.08.2025 в 17:15

460 лет власти под вопросом: что не так с гробницей первого правителя Канту

Гробница с 11 керамическими сосудами обнаружена в древнем городе майя в Белизе

В Караколе, древнем городе майя на территории современного Белиза, археологи обнаружили царское захоронение. Как сообщает Хьюстонский университет, в гробнице, вероятно, покоился первый правитель царства Канту — Те-Ка-Чак. Однако прямых доказательств его личности пока нет.

Кто был похоронен в гробнице?

Останки принадлежали пожилому мужчине ростом около 170 см, у которого не осталось зубов. Вместе с ним нашли богатый погребальный инвентарь:

  • 11 керамических сосудов — на одном изображен царь майя, принимающий дары, на другом — бог торговли Эк-Чуах;
  • украшения из жадеита, включая бусины с паукообразными обезьянами;
  • костяные трубки и погребальная маска из жадеита;
  • раковины моллюсков.

Первоначально считалось, что в гробнице захоронен Те-Каб-Чак. Однако российский майянист Дмитрий Беляев (РГГУ) отметил, что прямых подтверждений этому нет. Стивен Хаустон из National Geographic также подчеркнул, что неизвестно, был ли Те-Каб-Чак правителем Караколя.

Караколь — великий город майя

Этот древний центр, известный как Хушвица ("Вода трех холмов"), достиг расцвета в I тысячелетии н. э. Здесь жили более 100 тыс. человек. За 40 лет раскопок археологи, включая супругов Арлена и Диану Чейз, нашли:

  • акрополи и храмовые комплексы;
  • стадионы для игры в мяч;
  • административные здания.

Связь с Теотиуаканом

В 2009–2010 годах рядом с новой гробницей нашли еще две, датируемые примерно 350 годом н. э. В одной — кремированные останки трех человек с обсидиановыми артефактами. В другой — женщина с сосудами и зеркалом.

Эти находки указывают, что Караколь уже в IV веке контактировал с Теотиуаканом — раньше, чем считалось.

