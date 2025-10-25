Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирамида Кукулькана
Пирамида Кукулькана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:03

Если бы пирамиды могли говорить: этот камень рассказал о женщине, изменившей судьбу Кобы

Ривас: в древнем городе Коба найден Камень Основания с именем женщины-правительницы

Обнаруженный недавно Камень Основания в древнем городе майя Коба становится одним из самых впечатляющих археологических открытий последних лет. Благодаря расшифровке сложных иероглифов исследователи узнали о правительнице по имени Иш Чак Ч'ин, которая управляла городом, известным в древности как "Бурная вода", во времена политических бурь VI века н. э.

Эта находка не только подтверждает существование женщины на вершине власти, но и связывает её имя с важнейшими политическими и ритуальными событиями классического периода майя.

Открытие у воды

Камень Основания был найден археологами Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) в рамках программы Promeza под руководством Мануэля Переса Риваса. Монумент обнаружили на краю древнего водоёма — агуады — в группе Нохоч-Муль, где возвышаются самые крупные пирамиды Кобы.

Это стало сенсацией: впервые в этом городе найден памятник, напрямую связанный с водой — элементом, игравшим центральную роль в мировоззрении майя.

Поверхность камня была частично разрушена эрозией, но усилия реставраторов под руководством Эунис Корасон Перальта позволили очистить и сохранить надписи, после чего к работе приступили ведущие эпиграфисты региона — Дэвид Стюарт (Техасский университет, Остин) и Октавио Эспарса Ольгин (Национальный автономный университет Мексики, UNAM).

Иш Чак Ч'ин — правительница "Бурной воды"

На каменной плите удалось прочитать фрагменты текста, описывающие политические события VI века. Среди них — дата по календарю майя 9.6.15.6.9, соответствующая 12 мая 569 года н. э. Она связана с введением титула калумте, что можно перевести как "господин господ" — высшее звание, означавшее военное и духовное превосходство.

Место, где произошло это событие, в тексте названо Кехвицнал, или "Место Оленьей горы". Учёные считают, что это древнее обозначение центра власти — группы Нохоч-Муль.

Правительницей, участвовавшей в этом акте, была Иш Чак Ч'ин. Её имя встречается также на других памятниках — Панели 7 и стелах 26 и 30. Там она упоминается в контексте строительства площадки для игры в мяч и празднования завершения седьмого к'атуна (9.7.0.0.0), что соответствует 8 декабря 573 года н. э.

"Близость дат и контекста убедительно указывают, что речь идёт об одной и той же исторической личности", — отметил исследователь Центра изучения майя Октавио Эспарса Ольгин.

Женщина у власти

Если подтверждение принадлежности всех упоминаний одной личности окончательно подтвердится, Иш Чак Ч'ин войдёт в число немногих известных женщин-правителей майя. Её имя иногда варьируется — на стеле 30 встречается как Иш Чак Чин Йопаат, а в тексте агуады — с эпитетом Кавиил, вероятно, указывающим на связь с определённым божеством или кланом.

Археологи предполагают, что она не просто управляла Кобой, но и проводила крупные ритуалы, укрепляя своё положение как духовного лидера. Камень Основания, посвящённый моменту её интронизации, символически расположен у воды — источника жизни и портала в подземный мир, согласно космологии майя.

Божественная легитимность и политические союзы

Текст Камня Основания не ограничивается хроникой событий. Он связывает правительницу с божествами, покровительствовавшими Кобе, в частности с Болон Ц'акаб Аджавом, "Владыкой бесчисленных поколений", — существом, фигурирующим в мифах о сотворении мира.

Такая связь указывает на попытку династии легитимировать власть через сакральные истоки. Эпиграфисты заметили и другую деталь — упоминание змеи-уиц, символа, тесно связанного с водой и царством подземных духов. Это усиливает представление о том, что водоём при Нохоч-Муле имел ритуальное значение и играл роль священной границы между мирами.

Союз с Царством Змеи

Наиболее интригующая часть исследования касается возможной связи между Кобой и могущественным царством Кануль, известным как Царство Змеи. Сравнение текста Камня Основания с надписями из соседнего поселения Окоп (Йоокоп) позволило предположить, что Иш Чак Ч'ин могла установить контакт с легендарным правителем Небесным Свидетелем, возглавлявшим Кануль в то время.

"Это открытие позволяет по-новому взглянуть на политические отношения Кобы в VI веке, хотя природа союза пока остаётся неясной", — отметил Эспарса Ольгин.

Исследователи не исключают, что речь может идти о военном или дипломатическом союзе, а возможно — о вассальной зависимости от великой державы майя.

Сравнение: Коба и Кануль

Характеристика Коба Кануль (Царство Змеи)
География Северо-восток Юкатана Центральные низменности майя
Правительница Иш Чак Ч'ин Небесный Свидетель
Основной символ Вода, агуада, змея-уиц Змеиный иероглиф, небесный трон
Период расцвета VI-VIII века н. э. VI-VII века н. э.
Вероятная связь Союз или подчинение Господство над регионами майя

А что если…

А что если союз Кобы и Кануля был не политическим, а религиозным? Возможно, обмен символикой и ритуалами укреплял не военную, а космологическую власть.
Сакральная змея и вода часто выступают в мифологии майя как символы обновления и власти над жизненными силами. Не исключено, что Коба таким образом стремилась показать себя равной Царству Змеи — не оружием, а верой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать Кобу как изолированный центр майя.
Последствие: недооценка её роли в политической сети классического периода.
Альтернатива: рассматривать Кобу как часть сложной системы взаимодействий, где династии связывались не только торговлей, но и мифологией.

Мифы и правда

Миф: у майя женщины не занимали высоких постов.
Правда: Иш Чак Ч'ин и другие примеры (например, царица Калакмула) доказывают, что женщины могли править и проводить ритуалы.

Миф: все памятники майя посвящены богам.
Правда: многие надписи — политические хроники и декларации власти.

Миф: Коба была второстепенным городом.
Правда: найденные тексты и архитектура показывают, что она соперничала с крупнейшими центрами Юкатана.

Интересные факты

  1. Камень Основания — первый монумент Кобы, найденный у водоёма, что уникально для региона.

  2. Некоторые символы на нём указывают на участие жриц в ритуалах, связанных с водой.

  3. После VI века Коба пережила новый строительный подъём — возможно, результат политики Иш Чак Ч'ин.

FAQ

Почему Камень Основания так важен?
Потому что это одно из самых длинных и сохранившихся иероглифических повествований в Кобе, раскрывающее структуру власти и религиозные представления майя.

Кто расшифровывает надписи?
Команда эпиграфистов во главе с Дэвидом Стюартом (Техасский университет) и Октавио Эспарсой Ольгиным (UNAM).

Почему находка у воды имеет значение?
Вода для майя была священной субстанцией, символом жизни и порталом к подземному миру.

Можно ли увидеть этот памятник?
Пока нет: он находится в зоне археологических исследований, но планируется подготовка к экспозиции.

Что будет дальше?
Учёные продолжат расшифровку и планируют использовать 3D-моделирование для восстановления утраченных символов.

Исторический контекст

Коба достигла расцвета в период между 500 и 800 годами н. э. — время, когда политические центры майя боролись за власть и влияние. В отличие от городов вроде Тикаля и Калакмула, Коба процветала благодаря контролю над дорогами и водными ресурсами. Камень Основания демонстрирует, как религиозная символика и власть переплетались, создавая единое политико-космическое пространство.

Камень Основания — не просто артефакт, а свидетельство того, как древние майя связывали власть, природу и священные силы. Правление Иш Чак Ч'ин открывает новую страницу в истории Кобы — города, где вода, богини и власть переплелись в едином потоке времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт сегодня в 10:53
Стена времени рухнула — как Берлин стал доказательством теории о судьбе человечества

Астрофизик Ричард Готт однажды задал простой вопрос о Берлинской стене — и вывел формулу, которая способна предсказывать судьбу цивилизаций.

Читать полностью » Соляные купола Австралии сохранили микробные колонии времён ледниковых эпох — Геологическое общество Америки сегодня в 9:53
Соль держит планету за горло: без этих подземных рек жизнь могла бы не родиться

Как соль сформировала Землю и повлияла на появление жизни? Учёные раскрыли роль соляных диапиров, которые стали убежищем для древних экосистем и ключом к технологиям будущего.

Читать полностью » Исследование показало, что торонтский олень жил 12 000 лет назад — Аарон Шафер сегодня в 8:20
Олень из-под земли: древний дух Торонто, спрятанный под рельсами метро

Учёные наконец раскрыли тайну "торонтского оленя из метро". Анализ ДНК показал: это не лось и не косуля, а исчезнувший вид, живший 12 000 лет назад.

Читать полностью » Учёные из США впервые доказали электростатический механизм охоты паразитов — Ранцзяншан Ран сегодня в 7:19
Мир под напряжением: даже микробы начали использовать электричество как оружие

Учёные впервые доказали, что паразитические черви используют электричество, чтобы прилипать к жертве. Это открытие положило начало новой науке — электростатической экологии.

Читать полностью » Исследование показало, как вирусы прячутся в апоптотических везикулах организма — Стефани Раттер сегодня в 6:19
Вирусы надели маску смерти: учёные раскрыли, как инфекции прячутся внутри умирающих клеток

Учёные из Австралии выяснили, что вирусы могут скрываться в микроскопических пузырьках, образующихся при гибели клеток. Это открытие меняет представление о том, как инфекции распространяются в организме.

Читать полностью » Птицы чаще выбирают коричневые, красные и чёрные машины для атак — Alan’s Factory Outlet сегодня в 5:19
Когда не везёт даже под деревом: исследование выяснило, какие машины птицы любят больше всего

Учёные выяснили, что птицы оставляют помёт на машинах не случайно: всё зависит от цвета, марки и отражающей поверхности. Узнайте, какие авто страдают чаще всего.

Читать полностью » Научный сотрудник Национальной обсерватории Бразилии Перейра: Хирон становится динамичным объектом сегодня в 4:26
Новое открытие: Хирон создает кольца в реальном времени

Учёные впервые наблюдают процесс формирования колец вокруг Хирона, давая уникальную возможность понять, как образуются кольца на малых телах Солнечной системы.

Читать полностью » Чешские эксперты: кузнечный гриб поглощает ртуть, открывая новые возможности для экологии сегодня в 3:27
Чешские грибники исследуют кузнечный гриб: как его использовать безопасно

Кузнечный гриб — это не только вкусный продукт, но и источник антиоксидантов, способных помочь в борьбе с устоявшимися инфекциями. Узнайте, что еще он может предложить науке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дэн Бюттнер: утренние супы и бобовые помогают поддерживать энергию и продлевают жизнь
Туризм
Пляж Альбатрос под Трабзоном стал символом Черноморского региона Турции
Авто и мото
Перетяжка и отсутствие смазки ведут к биению и трудностям снятия колеса
Еда
Эксперты назвали главные ошибки при жарке шампиньонов: мытьё под водой и маленькая сковорода
Садоводство
Корни капусты после сбора урожая помогают восстановить почву весной
УрФО
Инфляция в Свердловской области снизилась до 9,7% — данные Банка России
Питомцы
Тыква полезна для собак при правильном приготовлении и дозировке
Наука
Валлортигара: изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени и эмоций
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet