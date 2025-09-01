Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:37

Засуха, которая стерла империю майя: что скрывает древний сталагмит

Ученые выявили 13-летнюю засуху, погубившую цивилизацию майя

Около 1200 лет назад цивилизация майя столкнулась с серьёзными потрясениями. Население в южных регионах Мексики, Белизе и Гватемале резко сократилось, а величественные города и украшенные памятники оказались заброшены. Примерно через 200 лет майя отказались от строительства гигантских каменных храмов. Учёные долго гадали о причинах: болезни, войны, вырубка лесов подсечно-огневым земледелием. Но могло ли всё объясняться климатом?

Новые открытия в Science Advances

В свежей статье журнала Science Advances исследователи проанализировали древние сталагмиты и современные данные об осадках. Они выяснили, что засухи совпадали с периодами сокращения населения и политических перемен в королевствах майя. Одна особенно жестокая засуха, возможно, навсегда изгнала майя из их знаменитых городов.

"Это важная работа, которая углубляет наше понимание того, насколько сильно засухи влияли на древние цивилизации", — говорит Кристина Уориннер, археолог из Гарвардского университета, которая не принимала участия в исследовании.

Адаптация и продолжение жизни

Важно отметить, что крах майя не был единым катастрофическим событием для всех.

"Большинство людей, слыша "крах майя", представляют себе спад в возведении каменных памятников и отход от определённых элитных правителей и общественных форм архитектуры", — говорит Кристина Гальперин, археолог из Монреальского университета.

Несмотря на демографический спад и реорганизацию общества, майя продолжили развиваться в других местах и формах — вплоть до наших дней.

Пещера Грутас-Цабна: хранительница прошлого

Чтобы разобраться в климате эпохи заката классической цивилизации майя, команда палеоклиматолога Дэниела Джеймса из Кембриджского университета изучила пещеру Грутас-Цабна на полуострове Юкатан в Мексике. Она расположена между Чичен-Ицей и Ушмалем. Внутри — каменный сталагмит, который десятилетиями фиксировал историю дождей и засух.

Этот сталагмит вырос на влажном полу пещеры из капающей воды, пропитанной ионами из дождя, пород и камней. Слой за слоем он накапливал минералы, сохраняя химические подсказки о прошлых осадках.

Анализ изотопов: ключ к засухам

Молекулы воды различаются по массе из-за изотопов водорода и кислорода. Во время засух поверхностные воды, питающие сталагмит, имеют больше кислорода-18 по сравнению с кислородом-16. Анализ концентрации этих изотопов в слоях помогает отличить сухие периоды от дождливых.

В 2010 году учёные уже нашли в другом сталагмите из Грутас-Цабны признаки засух во времена упадка майя. Но данные были слишком общими, чтобы точно определить сроки и длительность.

Детальный анализ нового исследования

В свежем проекте Джеймс и коллеги изучили другой сталагмит из той же пещеры. Они взяли образцы из каждого годового слоя, чтобы отслеживать осадки по сезонам. Метод уран-ториевого датирования подтвердил непрерывную хронологию с 871 по 1021 год н. э. — как раз период упадка.

Изотопные данные выявили не менее четырёх крупных засух, каждая длилась годы. Самая экстремальная — 13-летняя мегазасуха на рубеже тысячелетий, самая длинная на Юкатане за 2000 лет.

Влияние на майя

По словам Уориннера, майя зависели от дождевого земледелия и местных водоёмов. Такая засуха могла истощить запасы, вызвав голод и дефицит воды. 13-летняя засуха была бы ужасной.

Джеймс отмечает, что это привело бы к неурожаям и стрессу для иерархической системы, управляемой "божественными царями", которые якобы общались с богами.

"Учитывая ожидание того, что элита сможет предоставить божественно вдохновлённые причины и решения для преодоления климатического стресса, — говорит он, — система оказалась бы под серьёзным давлением".

Гальперин подчёркивает, как майя адаптировались: миграция, переход к менее иерархичным формам власти. Даже при распаде одних групп другие процветали, реорганизуясь.

Вместо того, чтобы подчёркивать "власть божественных царей", некоторые группы майя стремились к "формам консенсуса, не зависящим от возвеличивания избранных личностей, увековеченных в камне".

