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Руины
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 10:04

Майя украшали храмы, а расплачивались озёра: как священный цвет обернулся бедой для воды

Цивилизация майя оставила после себя величие пирамид и точность календарей, но в донных отложениях полуострова Юкатан запечатлена и другая, иная история — летопись химического отравления. Анализ ила из озера Коба и сенота Шканче показал, что древние жители региона создали локальный экологический коллапс задолго до промышленной революции, наполнив свои водоемы ртутью.

Причиной катастрофы стала эстетика и ритуал. Майя активно использовали киноварь — сульфид ртути, обладающий глубоким, насыщенным красным цветом. Этот минерал превращал стены зданий, керамику и погребальные маски в торжественные объекты, но цена такой яркости оказалась фатальной. Тяжелый металл не оставался в стенах храмов: дожди смывали частицы пигмента с городских улиц и площадей, унося их прямиком в природные резервуары воды.

Механика гибели водоемов

Чтобы восстановить хронологию загрязнения, исследователи использовали керны — длинные столбы донного осадка. Радиоуглеродный анализ фрагментов угля и дерева позволил привязать каждый слой ила к конкретной эпохе. В озере Коба рост концентрации ртути начался около 40 года н. э., достигнув пика в 2,3 микрограмма на грамм между 250 и 300 годами. Однако сенот Шканче принял на себя куда более мощный удар: к 720 году концентрация металла здесь взлетела до 18 микрограммов на грамм, что многократно превышает современные нормы экологической безопасности.

Ртуть в воде запустила каскадную реакцию вымирания. Сначала токсичный металл подавил жизнедеятельность фотосинтезирующих бактерий и водорослей — первичного звена любой водной экосистемы. Когда исчез фундамент пищевой цепи, за ними последовали более сложные организмы. В слоях ила, соответствующих пикам загрязнения, полностью пропали раковины улиток и панцири ракообразных. Сравнение с контрольными озерами, где ртуть отсутствовала, подтвердило: загрязнение было не природным фоном или следствием атмосферных осадков, а прямым результатом человеческой деятельности.

Для общества классического периода майя это стало "невидимым" ударом. В то время как засухи и вырубка лесов были очевидными бедами, постепенное отравление питьевой воды и исчезновение привычных источников белка подтачивали здоровье населения изнутри. Химический стресс соединился с климатическим, создав критическую нагрузку на популяцию.

Эта история обнажает ироничную и жестокую связь между стремлением человека к визуальному совершенству и биологической выживаемостью. Красный цвет киновари, призванный подчеркнуть статус и сакральность, фактически стал маркером распада, превратив жизненно важные сеноты в стерильные резервуары с ядом.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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