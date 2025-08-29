Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Майский жук
Майский жук
© creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:48

Символ весны с двойным дном: чем на самом деле опасен майский жук

Учёные объяснили, как майский жук с маленькими крыльями удерживается в воздухе

Весной вместе с теплом и первыми цветами на свет появляется герой нашего детства — майский жук. Когда-то он казался забавным пушистиком с усиками-гребешками, но взрослые люди знают: за его милой внешностью скрывается настоящий садовый вредитель.

Внешность обманчива

Майский жук с его коричнево-бурыми надкрыльями нередко путается с бронзовкой. Хотя отличить их несложно: бронзовка сверкает ярким изумрудным оттенком, а майский жук остаётся скромнее. И всё же именно его чаще называют "бронзовкой".

Учёных долго занимал вопрос: как тяжеловатое насекомое с крохотными крылышками умудряется подниматься на высоту до сотни метров? Секрет прост — перед полётом жук "раздувает" воздушные мешки в теле, становясь легче. Затем он начинает махать крыльями с невероятной скоростью — около 46 раз в секунду. Благодаря этому создаются завихрения, которые помогают удержаться в воздухе.

Мастер вечерних полётов

Наибольшую активность майские жуки проявляют в сумерках. Они ориентируются по зелёному свету листвы и по синему и ультрафиолетовому сиянию неба. Поэтому закатное время для их полётов — самое комфортное.

Чем вреден майский жук

Красота и звонкое жужжание быстро перестают радовать, если речь идёт о саде. Взрослые особи с аппетитом набрасываются почти на любую зелень: листья яблонь, вишни, груши, а заодно и на хвою лиственницы. Особая слабость у них к сливам — многие дачники сажают их отдельно, чтобы отвлечь прожорливых насекомых от плодовых деревьев.

Некоторые садоводы нашли хитрый способ защиты: высаживают клевер, люпин или горчицу. Эти растения жуки не переносят и чаще обходят такие участки стороной.

Подземная угроза

Куда более серьёзная проблема — личинки. Самка откладывает яйца в почве на глубине до полутора метров. Личинки проводят там несколько лет: сначала они поедают мелкие корешки, но к трём годам превращаются в настоящих разрушителей. За сутки взрослая личинка способна уничтожить корневую систему молодой сосны или плодового деревца.

Если саженцы внезапно начинают чахнуть без причины, стоит проверить почву — вполне возможно, корни уже достались на обед "майскому детсаду".

Друг весны или враг урожая?

Майский жук остаётся символом весны, он по-прежнему кажется симпатичным и даже декоративным. Но для садоводов он превращается в серьёзного противника, бороться с которым приходится не только над землёй, но и под ней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Щенки чаще грызут поводок из-за скуки и тревоги сегодня в 6:26

Невинная шалость способна привести к травме или побегу собаки — всего за секунду

Почему собаки начинают грызть поводок во время прогулки и как справиться с этой привычкой? Разбираем основные причины и проверенные методы решения.

Читать полностью » Волнообразный изгиб спины: знак кошачьего счастья и привязанности вчера в 22:03

Изгиб спины выдаёт настроение питомца: от страха до любви

Изгиб спины у кошки многое расскажет о её состоянии: от страха до счастья. Разбираем, как по движениям понять настроение питомца.

Читать полностью » Кинолог Седикова рассказала о типичных ошибках хозяев при дрессировке собак вчера в 21:15

Эти породы учатся быстрее всех: топ собак, которые легко поддаются дрессировке

Некоторые породы легко поддаются дрессировке, а другие требуют больше терпения. Узнайте, кто в лидерах по обучаемости и какие ошибки мешают воспитанию.

Читать полностью » Эксперт Дарья Седикова объяснила, как правильно приучить собаку к кличке вчера в 20:12

Первое слово для щенка: имя — главная команда, которую должна выучить каждая собака

Приучение к кличке — первый шаг в воспитании собаки. Узнайте, как правильно звать питомца, чтобы он всегда реагировал на имя с радостью.

Читать полностью » Кинологи советуют, как правильно реагировать на плач щенка в первые дни дома вчера в 19:02

Маленький плач, большие проблемы: что будет, если игнорировать писк щенка

Щенок пищит не просто так — это его язык общения. Узнайте, как отличить одиночество от болезни и чем правильно помочь малышу в новой семье.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди вчера в 18:16

Вот почему собаки пьют так шумно и грязно: наука раскрыла секрет "хлюпанья"

Собаки не умеют пить, создавая вакуум, и используют язык как черпак. Наука объяснила, почему это выглядит шумно и почему лужи у миски неизбежны.

Читать полностью » Дрон помог спасти истощённого пса с головой, застрявшей в контейнере, в кукурузном поле в Пенсильвании вчера в 17:11

Банка из-под кренделей едва не лишила собаку жизни в Пенсильвании — спасли люди и технологии

В Пенсильвании несколько дней искали собаку с банкой на голове. В итоге её спасли с помощью дрона, а теперь псу предстоит долгий путь восстановления.

Читать полностью » Собаки могут заболеть от кошачьих лотков: рекомендации ветеринаров по предотвращению заболеваний вчера в 16:48

Роковой интерес: почему обычное любопытство питомца может стоить вам здоровья

Ваша собака не оставляет в покое кошачий лоток? Узнайте, почему это опасно и как отучить питомца от вредной привычки. Советы по дрессировке и гигиене!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физическая активность у женщин снижается из-за ухода за волосами — JAMA Dermatology
Авто и мото

ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки
Садоводство

Что делать, если град побил капусту: пошаговое руководство по восстановлению растений
Культура и шоу-бизнес

Тадао Андо построит Национальный музей Узбекистана в Ташкенте в 2028 году
Наука и технологии

Железо вместо платины: китайские учёные совершили прорыв в водородной энергетике
Наука и технологии

Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных
Садоводство

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров
Спорт и фитнес

Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru