Символ весны с двойным дном: чем на самом деле опасен майский жук

Весной вместе с теплом и первыми цветами на свет появляется герой нашего детства — майский жук. Когда-то он казался забавным пушистиком с усиками-гребешками, но взрослые люди знают: за его милой внешностью скрывается настоящий садовый вредитель.

Внешность обманчива

Майский жук с его коричнево-бурыми надкрыльями нередко путается с бронзовкой. Хотя отличить их несложно: бронзовка сверкает ярким изумрудным оттенком, а майский жук остаётся скромнее. И всё же именно его чаще называют "бронзовкой".

Учёных долго занимал вопрос: как тяжеловатое насекомое с крохотными крылышками умудряется подниматься на высоту до сотни метров? Секрет прост — перед полётом жук "раздувает" воздушные мешки в теле, становясь легче. Затем он начинает махать крыльями с невероятной скоростью — около 46 раз в секунду. Благодаря этому создаются завихрения, которые помогают удержаться в воздухе.

Мастер вечерних полётов

Наибольшую активность майские жуки проявляют в сумерках. Они ориентируются по зелёному свету листвы и по синему и ультрафиолетовому сиянию неба. Поэтому закатное время для их полётов — самое комфортное.

Чем вреден майский жук

Красота и звонкое жужжание быстро перестают радовать, если речь идёт о саде. Взрослые особи с аппетитом набрасываются почти на любую зелень: листья яблонь, вишни, груши, а заодно и на хвою лиственницы. Особая слабость у них к сливам — многие дачники сажают их отдельно, чтобы отвлечь прожорливых насекомых от плодовых деревьев.

Некоторые садоводы нашли хитрый способ защиты: высаживают клевер, люпин или горчицу. Эти растения жуки не переносят и чаще обходят такие участки стороной.

Подземная угроза

Куда более серьёзная проблема — личинки. Самка откладывает яйца в почве на глубине до полутора метров. Личинки проводят там несколько лет: сначала они поедают мелкие корешки, но к трём годам превращаются в настоящих разрушителей. За сутки взрослая личинка способна уничтожить корневую систему молодой сосны или плодового деревца.

Если саженцы внезапно начинают чахнуть без причины, стоит проверить почву — вполне возможно, корни уже достались на обед "майскому детсаду".

Друг весны или враг урожая?

Майский жук остаётся символом весны, он по-прежнему кажется симпатичным и даже декоративным. Но для садоводов он превращается в серьёзного противника, бороться с которым приходится не только над землёй, но и под ней.