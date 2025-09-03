Red Sun погас, а SEREBRO засверкали: парадоксы карьеры Максима Фадеева

Продюсерский центр Максима Фадеева долгое время считался одной из самых заметных структур на российской сцене, однако недавняя новость о закрытии его лейбла Red Sun стала неожиданностью для многих поклонников. По информации Telegram-канала Mash, проект, основанный в 2017 году, оказался убыточным и больше не будет существовать в прежнем формате.

История лейбла Red Sun

Red Sun появился в тот момент, когда у Фадеева уже был солидный опыт в работе с артистами и создании коммерчески успешных проектов. Под его началом развивались Kayser, Uknow, Расколъ и Мирный. Несмотря на амбициозные планы, компания не смогла достичь стабильности и приносила убытки.

Для самого Фадеева это решение стало болезненным, ведь он неоднократно подчеркивал, что вложил в Red Sun не только ресурсы, но и душу. Однако в шоу-бизнесе даже опыт и имя не всегда гарантируют успех.

Карьера Максима Фадеева

Имя Максим Фадеев хорошо известно поклонникам российской поп-музыки. За свою карьеру он сотрудничал с целым рядом ярких артистов: Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Пьер Нарцисс, Иракли. Многие из этих исполнителей стали знамениты именно благодаря продюсерской поддержке Фадеева.

Его проекты отличались узнаваемым стилем и продуманным подходом к продвижению. В свое время он был одним из немногих продюсеров, кто создавал полноценные музыкальные бренды, а не просто работал над отдельными треками.

Перезапуск группы SEREBRO

Весной 2024 года Фадеев вновь напомнил о себе громкой новостью: он объявил о перезапуске группы SEREBRO. Коллектив, который в нулевые годы стал одним из самых ярких явлений на поп-сцене, теперь получил новое дыхание. В составе появились три новые солистки — Keiko, Айя и Ди.

Продюсер подчеркнул, что проект будет развиваться с учётом современных музыкальных тенденций, но сохранит фирменное звучание, которое в своё время принесло SEREBRO популярность не только в России, но и за её пределами.

Работа с Shaman

Летом 2024 года СМИ сообщили о новой коллаборации: Фадеев написал песню для популярного исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). Композиция прозвучит на международном конкурсе "Интервидение", который пройдёт в России в 2025 году.