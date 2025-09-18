Билеты в один клик: Минтранс хочет пересадить туристов на Max
Минтранс готовит новые цифровые сервисы для туристов. В скором времени путешественники смогут покупать авиа- и железнодорожные билеты прямо через мессенджер Max. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
"По мессенджеру мы активно работаем по всем направлениям, в том числе и по этим", — сказал Андрей Никитин, отвечая на вопрос об интеграции с Max для продажи билетов.
Что известно о проекте
Пока точные сроки запуска не озвучены, и соответствующий документ ещё находится на рассмотрении правительства. Но вектор понятен: Max постепенно превращается в универсальную платформу для туристических услуг.
Ранее Минэкономразвития уже предлагало использовать мессенджер для заселения в отели. Суть идеи заключается в применении биометрии: турист загружает документы в свой аккаунт, а гостиница получает возможность считывать их напрямую.
По мнению разработчиков инициативы, такой механизм ускорит процессы и избавит клиентов от лишней бумажной волокиты.
Реакция рынка
Однако сами туристы и представители отрасли восприняли новость сдержанно. В телеграм-канале "Крыша ТурДома" многие отметили, что далеко не все гостиницы пока готовы к полноценной работе с биометрическими системами.
Критики считают, что привязка услуг к Max не гарантирует повышения качества сервиса, а может лишь усложнить жизнь тем, кто не пользуется этим мессенджером.
Сравнение: традиционные сервисы и Max
|Функция
|Сейчас
|Через Max
|Покупка авиабилетов
|Сайты авиакомпаний, агрегаторы
|В мессенджере
|Покупка ж/д билетов
|Официальный сайт РЖД, кассы
|В мессенджере
|Заселение в отель
|На стойке регистрации, через сайты бронирования
|Через биометрию в Max
|Документы
|Паспорт, распечатки
|Цифровые данные и биометрия
Советы шаг за шагом для туристов
- Подготовьтесь к тому, что билеты можно будет купить без перехода на сторонние сайты.
- Зарегистрируйте и подтвердите аккаунт в Max заранее.
- Сдайте биометрические данные через официальный сервис, если планируете пользоваться цифровым заселением.
- Сохраняйте альтернативные каналы бронирования (сайты, кассы), на случай технических сбоев.
- Проверьте, поддерживает ли ваш отель систему биометрии до заселения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на Max для бронирования.
→ Последствие: невозможность купить билет при сбое сервиса.
→ Альтернатива: использовать параллельно сайты перевозчиков.
-
Ошибка: не подтвердить биометрию в аккаунте.
→ Последствие: заселение в отель будет невозможно через систему.
→ Альтернатива: пройти регистрацию биометрии заранее.
-
Ошибка: рассчитывать, что все гостиницы будут готовы.
→ Последствие: задержки при заселении.
→ Альтернатива: уточнять готовность конкретного отеля.
А что если…
А что если Max действительно станет единым туристическим сервисом? Тогда путешественники смогут планировать поездки в одном приложении: покупать билеты, бронировать гостиницы, заказывать экскурсии и даже оформлять страховку. Это может изменить рынок онлайн-бронирования и снизить позиции привычных агрегаторов.
Плюсы и минусы интеграции
|Плюсы
|Минусы
|Единая платформа для билетов и отелей
|Привязка только к одному мессенджеру
|Возможность быстрой покупки
|Риск технических сбоев
|Упрощение процедур через биометрию
|Не все отели готовы к системе
|Экономия времени при заселении
|Опасения по поводу безопасности данных
FAQ
Когда можно будет купить билеты через Max?
Сроки запуска пока не названы, проект на стадии обсуждения.
Обязательно ли сдавать биометрию?
Для покупки билетов — нет. Для заселения в отели через Max — да.
Заменит ли Max привычные сайты и приложения?
Нет, это будет дополнительный инструмент, но он может стать конкурентом агрегаторам.
Мифы и правда
-
Миф: без Max нельзя будет купить билеты.
Правда: традиционные каналы сохранятся.
-
Миф: биометрия станет обязательной для всех туристов.
Правда: она нужна только для цифрового заселения через Max.
-
Миф: новый сервис сразу охватит все гостиницы.
Правда: подключение будет постепенным.
3 интересных факта
- В 2024 году число пользователей Max в России превысило 50 млн.
- В ряде азиатских стран биометрическое заселение уже стало нормой.
- Россия впервые пытается объединить авиа-, ж/д- и гостиничные сервисы в одном мессенджере.
Исторический контекст
- 2010-е: рост популярности онлайн-агрегаторов для покупки билетов и бронирования отелей.
- 2020-е: активное внедрение биометрии в банковском секторе и госуслугах.
- 2024 год: первые проекты интеграции туризма и цифровых сервисов.
- 2025 год: обсуждение использования Max как единой платформы для туристов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru