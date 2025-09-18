Билеты в один клик: Минтранс хочет пересадить туристов на Max

Минтранс готовит новые цифровые сервисы для туристов. В скором времени путешественники смогут покупать авиа- и железнодорожные билеты прямо через мессенджер Max. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

"По мессенджеру мы активно работаем по всем направлениям, в том числе и по этим", — сказал Андрей Никитин, отвечая на вопрос об интеграции с Max для продажи билетов.

Что известно о проекте

Пока точные сроки запуска не озвучены, и соответствующий документ ещё находится на рассмотрении правительства. Но вектор понятен: Max постепенно превращается в универсальную платформу для туристических услуг.

Ранее Минэкономразвития уже предлагало использовать мессенджер для заселения в отели. Суть идеи заключается в применении биометрии: турист загружает документы в свой аккаунт, а гостиница получает возможность считывать их напрямую.

По мнению разработчиков инициативы, такой механизм ускорит процессы и избавит клиентов от лишней бумажной волокиты.

Реакция рынка

Однако сами туристы и представители отрасли восприняли новость сдержанно. В телеграм-канале "Крыша ТурДома" многие отметили, что далеко не все гостиницы пока готовы к полноценной работе с биометрическими системами.

Критики считают, что привязка услуг к Max не гарантирует повышения качества сервиса, а может лишь усложнить жизнь тем, кто не пользуется этим мессенджером.

Сравнение: традиционные сервисы и Max

Функция Сейчас Через Max Покупка авиабилетов Сайты авиакомпаний, агрегаторы В мессенджере Покупка ж/д билетов Официальный сайт РЖД, кассы В мессенджере Заселение в отель На стойке регистрации, через сайты бронирования Через биометрию в Max Документы Паспорт, распечатки Цифровые данные и биометрия

Советы шаг за шагом для туристов

Подготовьтесь к тому, что билеты можно будет купить без перехода на сторонние сайты. Зарегистрируйте и подтвердите аккаунт в Max заранее. Сдайте биометрические данные через официальный сервис, если планируете пользоваться цифровым заселением. Сохраняйте альтернативные каналы бронирования (сайты, кассы), на случай технических сбоев. Проверьте, поддерживает ли ваш отель систему биометрии до заселения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на Max для бронирования.

→ Последствие: невозможность купить билет при сбое сервиса.

→ Альтернатива: использовать параллельно сайты перевозчиков.

Ошибка: не подтвердить биометрию в аккаунте.

→ Последствие: заселение в отель будет невозможно через систему.

→ Альтернатива: пройти регистрацию биометрии заранее.

Ошибка: рассчитывать, что все гостиницы будут готовы.

→ Последствие: задержки при заселении.

→ Альтернатива: уточнять готовность конкретного отеля.

А что если…

А что если Max действительно станет единым туристическим сервисом? Тогда путешественники смогут планировать поездки в одном приложении: покупать билеты, бронировать гостиницы, заказывать экскурсии и даже оформлять страховку. Это может изменить рынок онлайн-бронирования и снизить позиции привычных агрегаторов.

Плюсы и минусы интеграции

Плюсы Минусы Единая платформа для билетов и отелей Привязка только к одному мессенджеру Возможность быстрой покупки Риск технических сбоев Упрощение процедур через биометрию Не все отели готовы к системе Экономия времени при заселении Опасения по поводу безопасности данных

FAQ

Когда можно будет купить билеты через Max?

Сроки запуска пока не названы, проект на стадии обсуждения.

Обязательно ли сдавать биометрию?

Для покупки билетов — нет. Для заселения в отели через Max — да.

Заменит ли Max привычные сайты и приложения?

Нет, это будет дополнительный инструмент, но он может стать конкурентом агрегаторам.

Мифы и правда

Миф: без Max нельзя будет купить билеты.

Правда: традиционные каналы сохранятся.

Миф: биометрия станет обязательной для всех туристов.

Правда: она нужна только для цифрового заселения через Max.

Миф: новый сервис сразу охватит все гостиницы.

Правда: подключение будет постепенным.

3 интересных факта

В 2024 году число пользователей Max в России превысило 50 млн. В ряде азиатских стран биометрическое заселение уже стало нормой. Россия впервые пытается объединить авиа-, ж/д- и гостиничные сервисы в одном мессенджере.

Исторический контекст