35 тысяч билетов и пустой стадион: отмена концерта Макса Коржа в Алматы обернулась скандалом на 20 млн

За несколько часов до выхода на сцену в Алматы организаторы отменили один из самых ожидаемых концертов года — и спустя четыре месяца часть зрителей всё ещё не получила деньги назад. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Теперь ситуация может перейти из фанатского разочарования в юридическую плоскость: группе организаторов грозит коллективный иск на 20 млн рублей из-за невозврата средств за билеты на несостоявшееся выступление Макса Коржа.

Концерт в Алматы отменили в день проведения

Большой концерт Макса Коржа на Центральном стадионе Алматы был запланирован на 6 сентября. Под событие заранее формировали поездки для зрителей из России: предлагались спецтуры по схеме "дорога + проживание + концерт + обратно". Их цена составляла около 50 тысяч рублей - сумма зависела от города выезда.

Помимо туров, многие фанаты приезжали самостоятельно, покупая билеты напрямую. Всего, по данным Mash, организаторы реализовали около 35 тысяч билетов. Однако о том, что концерт не состоится, было объявлено всего за несколько часов до начала — когда часть зрителей уже находилась в городе и не могла изменить планы.

Причина отмены — футбольный матч "Кайрата"

В качестве причины организаторы назвали неожиданное изменение графика: футбольный клуб "Кайрат" вышел в Лигу чемпионов, и стадион оказался нужен для другого мероприятия.

Ситуация осложнилась тем, что отмена затронула не только жителей Казахстана. Среди пострадавших, по информации Mash, — около 300 россиян, которые либо приобрели спецтуры, либо планировали поездку самостоятельно. Финансовые потери в их случае складываются не только из стоимости билетов, но и из других расходов, связанных с поездкой.

Четыре месяца без возврата и перспектива суда

С момента отмены прошло четыре месяца, но деньги за билеты, как утверждается, людям так и не вернули. При этом ни организаторы, ни сам Макс Корж не комментируют ситуацию.