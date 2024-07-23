Родственники Сергея Мавроди, основателя обанкротившейся финансовой пирамиды МММ, не будут нести ответственность за его долги, составляющие 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил РБК Александр Молохов, ранее являвшийся адвокатом предпринимателя.

Ранее агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные судебных приставов и собственные источники сообщало о размере долга Мавроди, оставшегося после его смерти.

Молохов подтвердил информацию о размере задолженности, отметив, что наследство Мавроди не было принято его родственниками. По этой причине, по его словам, взыскание долга не будет производиться. С 2007 по 2017 год на имя бизнесмена было выдано более 200 исполнительных документов. Из них 219 тысяч рублей составляют долг за госпошлины, а свыше 252 миллионов рублей — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Мавроди основал МММ в 1989 году. Несколько лет спустя организация начала функционировать как финансовая пирамида, привлекая средства инвесторов. Пострадавшими от действий ее владельца признали более 10 тысяч человек, а ущерб, причиненный МММ, оценивался в несколько миллиардов рублей.

В 1990-х годах Мавроди стал депутатом Государственной Думы и даже баллотировался на пост президента России. После этого он покинул страну, скрываясь за рубежом. В 2003 году его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2007 году Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Предприниматель скончался в 2018 году.

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