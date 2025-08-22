С октября рай подорожает: Маврикий вводит туристический сбор

С 1 октября 2025 года все туристы, отдыхающие на Маврикии, будут платить туристический сбор — 3 евро в сутки с человека. Об этом говорится в рассылке принимающей компании Emotius DMC Mauritius.

Кого затронет сбор

Платеж обязателен для всех гостей старше 12 лет, проживающих в:

отелях,

апартаментах,

виллах.

Собранные средства планируется направлять на развитие туристической инфраструктуры и экологические проекты.

Влияние на отдых

Эксперты отмечают, что новый сбор не окажет заметного влияния на спрос: отдых на Маврикии и так считается премиальным направлением, а дополнительные 3 евро в сутки лишь символически увеличат общую стоимость тура.

Проблемы с перелётами остаются

Главным препятствием для туристов по-прежнему является отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Маврикием.

Зимой 2023/2024 года Аэрофлот выполнял рейсы Москва — Маврикий, но программу закрыли из-за сложностей с заправкой в аэропорту острова.

По данным источника в авиакомпании от 19 августа, возобновлять полёты в ближайшее время не планируется.

Сейчас добраться на Маврикий можно только с пересадками в ОАЭ или Турции. Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 60 тыс. рублей.