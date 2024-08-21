Россиянка Залия Шамигулова пропала в Маврикии, полицией начаты поиски

Полиция Маврикии начала расследование и поисковые работы после исчезновения россиянки Залии Шамигуловой из Челябинска. Об этом сообщило российское посольство в этой островной стране, передаёт ТАСС.

Консульский отдел посольства активно сотрудничает с местными правоохранительными органами. Как сообщили 21 августа в диппредставительстве изданию "Известия", посольство поддерживает постоянный контакт с компетентными органами страны по этому делу.

Россиянка Елена Гусева обратилась в консульский отдел с заявлением о том, что 18 августа на острове пропала её подруга Залия Шамигулова. Консул оперативно связался с местной полицией.

Полицейские Маврикии незамедлительно начали следственные и поисковые мероприятия, разослав ориентировки во все полицейские участки страны. Консульский отдел посольства продолжает координировать действия с местными властями и поддерживать связь с родственниками пропавшей.

О пропаже россиянки стало известно ранее в этот же день. Мать Залии Шамигуловой в беседе с "Известиями" предположила, что к исчезновению её дочери может быть причастен местный житель, с которым она недавно познакомилась. По её словам, Залия собиралась на прогулку с этим знакомым, после чего связь с ней была утрачена.

Диппредставительство уточнило, что консульский отдел продолжает тесное взаимодействие с местными правоохранительными органами и поддерживает контакт с родными Шамигуловой.

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