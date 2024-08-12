Оппозиция Молдавии обвинила Майу Санду в воздействии на суд над Мариной Таубер

Марина Таубер, лидер оппозиционного блока "Победа", открыто высказала свое мнение о президенте Майе Санду, обвинив ее в воздействии на судей. Это заявление последовало за решением Буюканского суда Кишинева, запрещающего Таубер покидать Молдавию.

В понедельник, в связи с внезапным требованием антикоррупционной прокуратуры, Таубер была вызвана в суд. Прокуратура настаивала на применении к ней меры пресечения, ограничивающей ее передвижение. После нескольких часов судебного заседания, судья Лилиана Кушка вынесла вердикт, запрещающий Таубер выезд из страны на 60 дней.

Покидая зал суда, Таубер обратилась к Майе Санду, выразив свой сарказм и уверенность в том, что нынешняя власть столкнется с последствиями своих действий. Она подчеркнула, что решение суда было принято под политическим давлением, и Санду сыграла в этом ключевую роль. Адвокаты Таубер уже готовят апелляцию, которая будет подана в Апелляционную палату Кишинева.

Оппозиционер пояснила, что причиной обращения в суд стала публикация в Telegram-канале NDEX, где к ее словам были добавлены "домыслы и фантазии" о ее предполагаемом отъезде из страны на неопределенный срок. Таубер опровергла эти слухи, заявив о своем намерении остаться в Молдавии и продолжить борьбу вместе с блоком "Победа".

Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий и вмешательстве в правосудие во время судебного заседания по делу лидера запрещенной партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Тогда Таубер принимала участие в митинге в поддержку политика.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной из-за проблем с финансированием. Партия была распущена, а ее представители в парламенте лишились права присоединиться к другим политическим силам, сохранив свои мандаты, но получив статус независимых депутатов.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит антиправительственные акции, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность".

Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических формирований, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями своих сторонников.

Фото: www. president.gov.ua/president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)