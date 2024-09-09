Председатель СовФеда Матвиенко пригласила спикера парламента Северной Кореии посетить Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашение спикеру Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Ин Чхолю с предложением посетить Россию с официальным визитом в 2025 году.
В своём обращении Матвиенко подчеркнула важность укрепления конструктивных и доверительных отношений между российским Советом Федерации и парламентом КНДР. Она выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних контактов. Вопросы о сроках визита предлагается согласовать через дипломатические каналы, чтобы выбрать удобное время для обеих сторон.
Приглашение было направлено в рамках поздравления по случаю Дня образования КНДР, что подчёркивает значимость поддержания межпарламентского диалога между двумя странами.
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