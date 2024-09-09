Председатель СовФеда Матвиенко пригласила спикера парламента Северной Кореии посетить Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашение спикеру Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Ин Чхолю с предложением посетить Россию с официальным визитом в 2025 году.

В своём обращении Матвиенко подчеркнула важность укрепления конструктивных и доверительных отношений между российским Советом Федерации и парламентом КНДР. Она выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних контактов. Вопросы о сроках визита предлагается согласовать через дипломатические каналы, чтобы выбрать удобное время для обеих сторон.

Приглашение было направлено в рамках поздравления по случаю Дня образования КНДР, что подчёркивает значимость поддержания межпарламентского диалога между двумя странами.

Фото: www. flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)