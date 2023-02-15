Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко предложила ввести маркировку для информационно опасных обществу Telegram-каналов. По мнению политика, новости из популярного мессенджера могут скрывать недружественные сведения для русского народа.

"Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки - как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов"

Первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров также уточнил, что на данный момент появилось более ста украинских "по происхождению" каналов, "которые маскируются под российские".