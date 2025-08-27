Голкипер, покоривший Лигу чемпионов, готов к новому вызову
Российский вратарь Матвей Сафонов готовится к уходу из "Пари Сен-Жермен". Как сообщает Transfer Feed, стороны достигли договорённости по трансферу, и предложение устроило всех участников сделки. Название нового клуба пока не раскрывается.
"Здесь мне комфортно"
Ещё недавно сам Сафонов говорил, что адаптация во Франции полностью завершена.
"Здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой", — признавался голкипер.
Путь в ПСЖ
Сафонов перешёл в парижский клуб летом 2024 года из "Краснодара". Сумма сделки составила 20 миллионов евро, контракт был рассчитан до 2029 года.
За время в составе ПСЖ россиянин добился впечатляющих успехов:
- стал победителем Лиги чемпионов,
- выиграл чемпионат Франции,
- завоевал Кубок и Суперкубок страны,
- добавил в коллекцию Суперкубок УЕФА.
Что дальше?
Хотя имя будущего клуба Сафонова пока держат в секрете, его уход станет громким событием на трансферном рынке. Учитывая достижения в ПСЖ, интерес к нему среди европейских команд закономерен.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru