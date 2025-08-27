Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
© commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:30

Голкипер, покоривший Лигу чемпионов, готов к новому вызову

Голкипер сборной России Матвей Сафонов согласовал уход из ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов готовится к уходу из "Пари Сен-Жермен". Как сообщает Transfer Feed, стороны достигли договорённости по трансферу, и предложение устроило всех участников сделки. Название нового клуба пока не раскрывается.

"Здесь мне комфортно"

Ещё недавно сам Сафонов говорил, что адаптация во Франции полностью завершена.

"Здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой", — признавался голкипер.

Путь в ПСЖ

Сафонов перешёл в парижский клуб летом 2024 года из "Краснодара". Сумма сделки составила 20 миллионов евро, контракт был рассчитан до 2029 года.

За время в составе ПСЖ россиянин добился впечатляющих успехов:

  • стал победителем Лиги чемпионов,
  • выиграл чемпионат Франции,
  • завоевал Кубок и Суперкубок страны,
  • добавил в коллекцию Суперкубок УЕФА.

Что дальше?

Хотя имя будущего клуба Сафонова пока держат в секрете, его уход станет громким событием на трансферном рынке. Учитывая достижения в ПСЖ, интерес к нему среди европейских команд закономерен.

