Доннарума ушёл, но конкуренция только обострилась: Сафонов о борьбе за место в старте
Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за парижский ПСЖ, поделился своими ожиданиями относительно будущего в клубе и подчеркнул, что намерен бороться за место в основном составе.
Конкуренция за пост №1
Футболист заявил, что его цель остаётся прежней — играть с первых минут.
"Я рассчитывал и рассчитываю играть в старте, есть конкуренция. Только все зависит от выбора тренера. Когда будет шанс, нужно постараться проявить себя", — заявил Матвей Сафонов.
С уходом Джанлуиджи Доннарумы в "Манчестер Сити" ситуация для россиянина не стала проще: теперь его главным соперником в борьбе за место в воротах стал француз Люка Шевалье.
Новые вызовы в ПСЖ
По словам Сафонова, он воспринимает конкуренцию как естественную часть своей карьеры.
"Разницы нет между Доннаруммой и Шевалье, это конкуренция, есть проигравший и победитель. Сейчас конкуренция начинается заново, нужно доказывать свою состоятельность", — пояснил российский голкипер.
Игрок добавил, что у него хорошие отношения с Шевалье, подписавшим пятилетний контракт с клубом летом.
Решимость и настрой
Сафонов подчеркнул, что осознанно выбрал для себя непростой путь, уехав в Европу, чтобы испытать себя в условиях высокой конкуренции. Он отметил, что трудности, с которыми столкнулся, лишь закаляют его характер и мотивируют работать дальше.
