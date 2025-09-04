Доннарума ушёл, но конкуренция только обострилась: Сафонов о борьбе за место в старте

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за парижский ПСЖ, поделился своими ожиданиями относительно будущего в клубе и подчеркнул, что намерен бороться за место в основном составе.

Конкуренция за пост №1

Футболист заявил, что его цель остаётся прежней — играть с первых минут.

"Я рассчитывал и рассчитываю играть в старте, есть конкуренция. Только все зависит от выбора тренера. Когда будет шанс, нужно постараться проявить себя", — заявил Матвей Сафонов.

С уходом Джанлуиджи Доннарумы в "Манчестер Сити" ситуация для россиянина не стала проще: теперь его главным соперником в борьбе за место в воротах стал француз Люка Шевалье.

Новые вызовы в ПСЖ

По словам Сафонова, он воспринимает конкуренцию как естественную часть своей карьеры.

"Разницы нет между Доннаруммой и Шевалье, это конкуренция, есть проигравший и победитель. Сейчас конкуренция начинается заново, нужно доказывать свою состоятельность", — пояснил российский голкипер.

Игрок добавил, что у него хорошие отношения с Шевалье, подписавшим пятилетний контракт с клубом летом.

Решимость и настрой

Сафонов подчеркнул, что осознанно выбрал для себя непростой путь, уехав в Европу, чтобы испытать себя в условиях высокой конкуренции. Он отметил, что трудности, с которыми столкнулся, лишь закаляют его характер и мотивируют работать дальше.