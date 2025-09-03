Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:08

Перелёт из Парижа в Москву превратился для Сафонова в испытание

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался на задержку рейса и потерю багажа

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов поделился в Telegram-канале подробностями непростого перелёта из Парижа в Москву, куда он отправился для участия в сборе национальной команды.

Игрок рассказал, что его рейс в Стамбул, где планировалась пересадка, задержали на полтора часа. Несмотря на это, Сафонов всё же успел на стыковочный самолёт до Москвы.

"Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло СМС: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра", — заявил спортсмен.

Таким образом, вратарь прибыл в Москву без багажа и получил вещи только спустя несколько часов, уже ранним утром.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

