Перелёт из Парижа в Москву превратился для Сафонова в испытание

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов поделился в Telegram-канале подробностями непростого перелёта из Парижа в Москву, куда он отправился для участия в сборе национальной команды.

Игрок рассказал, что его рейс в Стамбул, где планировалась пересадка, задержали на полтора часа. Несмотря на это, Сафонов всё же успел на стыковочный самолёт до Москвы.

"Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло СМС: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра", — заявил спортсмен.

Таким образом, вратарь прибыл в Москву без багажа и получил вещи только спустя несколько часов, уже ранним утром.