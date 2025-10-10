Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:03

Сафонов вернулся в сборную: вратарь ПСЖ рассказал о настроении перед октябрьскими матчами

Матвей Сафонов заявил, что рад вернуться в сборную России перед матчами с Ираном и Боливией

Вратарь сборной России и французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов поделился эмоциями после возвращения в национальную команду. Футболист сообщил, что рад снова оказаться в составе сборной и почувствовать атмосферу коллектива перед серией октябрьских товарищеских матчей.

Возвращение в сборную

Сафонов опубликовал сообщение в своём Telegram-канале, где рассказал о настроении после прибытия в расположение сборной.

"Рад вернуться в наш коллектив — классная атмосфера, матчи, общение, всё как всегда", — написал вратарь Матвей Сафонов.

По словам спортсмена, сборы проходят в позитивной обстановке, команда сосредоточена на подготовке к предстоящим встречам и отрабатывает игровые связки.

Подготовка к октябрьским матчам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее объявил состав команды на товарищеские матчи против Ирана и Боливии. В список вошли 30 игроков, среди которых оказались как опытные футболисты, так и молодые таланты.

Матч с Ираном состоится 10 октября в Волгограде, а встреча с Боливией пройдёт 14 октября в Москве. Эти игры станут важной частью подготовки сборной к будущим официальным турнирам и возможному возобновлению участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Новый этап карьеры Сафонова

Матвей Сафонов этим летом перешёл из "Краснодара" во французский Пари Сен-Жермен, став первым российским вратарём в истории клуба. Переход в один из сильнейших клубов Европы стал значимым шагом в его карьере.

В ПСЖ Сафонов быстро завоевал доверие тренерского штаба, проведя несколько уверенных матчей в стартовом составе. Французская пресса отмечает его хладнокровие и высокую реакцию в ключевых эпизодах.

"Матвей стал настоящим открытием начала сезона. Он быстро адаптировался и уже доказал, что способен конкурировать на высшем уровне", — заявил один из аналитиков издания L'Équipe.

Роль в сборной России

Сафонов считается одним из ключевых игроков национальной команды. Он дебютировал за сборную в 2021 году и с тех пор регулярно вызывает доверие тренерского штаба. Благодаря опыту игры в топ-чемпионате Европы, его возвращение усиливает конкуренцию на позиции голкипера.

Главный тренер Валерий Карпин неоднократно отмечал, что Сафонов способен стать лидером обороны и примером для молодых вратарей. Его уверенность и стабильность в игре важны для всей команды, особенно в матчах против соперников с сильным нападением.

Таблица: ближайшие товарищеские матчи сборной России

Дата Соперник Город Стадион
10 октября Иран Волгоград "Волгоград Арена"
14 октября Боливия Москва "ВТБ Арена"

А что если Сафонов станет основным в ПСЖ?

Если Матвей продолжит демонстрировать стабильность во Франции, он может закрепиться в стартовом составе ПСЖ, что сделает его одним из самых статусных российских игроков за рубежом. Это повысит престиж отечественного футбола и даст сборной дополнительное преимущество — голкипер, регулярно играющий против топ-клубов Европы, становится увереннее и профессионально растёт.

