Сафонов вернулся в сборную: вратарь ПСЖ рассказал о настроении перед октябрьскими матчами
Вратарь сборной России и французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов поделился эмоциями после возвращения в национальную команду. Футболист сообщил, что рад снова оказаться в составе сборной и почувствовать атмосферу коллектива перед серией октябрьских товарищеских матчей.
Возвращение в сборную
Сафонов опубликовал сообщение в своём Telegram-канале, где рассказал о настроении после прибытия в расположение сборной.
"Рад вернуться в наш коллектив — классная атмосфера, матчи, общение, всё как всегда", — написал вратарь Матвей Сафонов.
По словам спортсмена, сборы проходят в позитивной обстановке, команда сосредоточена на подготовке к предстоящим встречам и отрабатывает игровые связки.
Подготовка к октябрьским матчам
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее объявил состав команды на товарищеские матчи против Ирана и Боливии. В список вошли 30 игроков, среди которых оказались как опытные футболисты, так и молодые таланты.
Матч с Ираном состоится 10 октября в Волгограде, а встреча с Боливией пройдёт 14 октября в Москве. Эти игры станут важной частью подготовки сборной к будущим официальным турнирам и возможному возобновлению участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Новый этап карьеры Сафонова
Матвей Сафонов этим летом перешёл из "Краснодара" во французский Пари Сен-Жермен, став первым российским вратарём в истории клуба. Переход в один из сильнейших клубов Европы стал значимым шагом в его карьере.
В ПСЖ Сафонов быстро завоевал доверие тренерского штаба, проведя несколько уверенных матчей в стартовом составе. Французская пресса отмечает его хладнокровие и высокую реакцию в ключевых эпизодах.
"Матвей стал настоящим открытием начала сезона. Он быстро адаптировался и уже доказал, что способен конкурировать на высшем уровне", — заявил один из аналитиков издания L'Équipe.
Роль в сборной России
Сафонов считается одним из ключевых игроков национальной команды. Он дебютировал за сборную в 2021 году и с тех пор регулярно вызывает доверие тренерского штаба. Благодаря опыту игры в топ-чемпионате Европы, его возвращение усиливает конкуренцию на позиции голкипера.
Главный тренер Валерий Карпин неоднократно отмечал, что Сафонов способен стать лидером обороны и примером для молодых вратарей. Его уверенность и стабильность в игре важны для всей команды, особенно в матчах против соперников с сильным нападением.
Таблица: ближайшие товарищеские матчи сборной России
|Дата
|Соперник
|Город
|Стадион
|10 октября
|Иран
|Волгоград
|"Волгоград Арена"
|14 октября
|Боливия
|Москва
|"ВТБ Арена"
А что если Сафонов станет основным в ПСЖ?
Если Матвей продолжит демонстрировать стабильность во Франции, он может закрепиться в стартовом составе ПСЖ, что сделает его одним из самых статусных российских игроков за рубежом. Это повысит престиж отечественного футбола и даст сборной дополнительное преимущество — голкипер, регулярно играющий против топ-клубов Европы, становится увереннее и профессионально растёт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru