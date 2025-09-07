Почему Сафонову рано думать о смене клуба

Будущее голкипера "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвея Сафонова стало темой обсуждения в футбольной среде. Поводом послужили слухи о его возможном уходе из французского клуба. Своим мнением поделился бывший защитник "Динамо", "Алании", "Ромы" и национальной сборной России Омари Тетрадзе.

"Нужно бороться до конца"

Опытный специалист подчеркнул, что Сафонову не стоит торопиться с уходом из Парижа. По его словам, конкуренция в таких клубах всегда высока, но именно через неё футболист может вырасти как профессионал.

"Нужно бороться до конца и завоевать место в стартовом составе. Он должен проявить характер", — отметил Тетрадзе.

Игровая практика или престиж клуба?

Молодым вратарям часто необходима стабильная игровая практика для развития. Однако, как считает Тетрадзе, сам факт нахождения в топ-клубе уже является уникальной возможностью. Он отметил, что покидать ПСЖ — не лучший выход, несмотря на возможный дефицит времени на поле.

"Я понимаю, что ему тоже нужно играть, но я считаю, что уходить не нужно", — заявил Тетрадзе.

Что это значит для Сафонова

Совет бывшего защитника сводится к тому, что молодому вратарю важно сохранять концентрацию, выдержку и терпение. По его мнению, Сафонов должен доказать свою состоятельность и завоевать место в основе, а не искать более лёгких путей.