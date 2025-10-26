Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:46

Космический феномен: кометы живут даже у умирающих звёзд — учёные не могут объяснить почему

Астроном Лаво: кометы продолжают существовать в системах зрелых звёзд вопреки теориям

Астрономам удалось сделать открытие, которое переворачивает представления о жизни кометных систем. В архивах космической обсерватории "Кеплер" исследователи нашли следы десяти ранее неизвестных экзокомет — ледяных тел, вращающихся вокруг других звезд.

Самое удивительное — эти кометы принадлежат не молодым, а зрелым звездам, включая одного красного гиганта, то есть звезду на заключительном этапе жизни. До сих пор считалось, что кометная активность угасает задолго до этого момента.

Что такое экзокометы и почему они важны

Экзокометы — это аналоги наших комет, но из других планетных систем. Их хвосты состоят из пыли и замерзших газов, которые испаряются при приближении к звезде. Несмотря на небольшие размеры, кометы играют огромную роль в понимании происхождения планет и даже жизни: именно они могли доставить на молодую Землю воду и органические соединения.

Первые экзокометы ученые начали замечать еще в 1987 году — на десять лет раньше, чем экзопланеты. Ирония в том, что крошечную комету часто проще заметить, чем целую планету: за ней тянется светящийся шлейф, который может быть шире диска самой звезды.

"Кометный хвост — это своеобразный прожектор, подсвечивающий наличие ледяного тела", — отметил астроном Пьер-Жан Лаво из Университета Сорбонна.

Как ищут кометы у чужих звезд

Существует два основных способа обнаружения экзокомет. Первый — спектроскопический. Когда хвост кометы проходит перед звездой, он частично поглощает свет, создавая характерные линии в спектре. Второй метод — фотометрический: при транзите комета вызывает необычное затемнение звезды, после которого яркость восстанавливается не сразу, а постепенно, как будто свет "просачивается" через пыль.

Именно этот эффект и заметила команда французских астрономов при анализе данных "Кеплера". Аппарат, запущенный в 2009 году, изначально предназначался для поиска экзопланет по колебаниям яркости звезд. Но накопленные за девять лет наблюдений данные оказались настоящим сокровищем для исследований других небесных явлений.

Машина, нашедшая кометы

Чтобы просмотреть более 200 тысяч звезд, ученые подключили искусственный интеллект. Алгоритмы проанализировали кривые блеска и выявили 56 тысяч кандидатов на экзокометы. После строгой фильтрации и проверки осталось 1349 эпизодов, а затем — всего 17 вероятных транзитов.

Десять из них оказались новыми находками, ранее неизвестными науке. Остальные — уже известные экзокометы, в том числе из знаменитой системы KIC 3542116. Эта звезда находится на расстоянии 738 световых лет от Земли и уже давно привлекает внимание астрономов: перед ней несколько раз проходили сразу несколько комет, вызывая заметные колебания яркости.

"Если за короткое время мы увидели сразу пять транзитов у одной звезды, то можно лишь представить, сколько тел на самом деле обращается в этой системе", — пояснил исследователь Антуан Верже.

Почему открытие стало сюрпризом

До сих пор считалось, что кометы активны лишь в молодых системах, где еще много льда и пыли. Со временем такие объекты либо сталкиваются с планетами, либо улетают в дальние области. Поэтому их наличие у зрелых звезд выглядит парадоксом.

Анализ показал, что часть новых экзокомет вращается вокруг звезд, возраст которых превышает миллиард лет. А одна комета обращается вокруг красного гиганта - звезды, которая уже "сожгла" запасы водорода и расширилась в восемь раз по сравнению с Солнцем. Это значит, что кометная активность может сохраняться даже на финальных этапах эволюции звездной системы.

Как кометы выживают миллиарды лет

Астрономы предложили несколько объяснений. Возможно, кометы сохраняются во внешних частях системы, где холодно и не происходит частых столкновений. Иногда орбиты крупных планет — "юпитеров" — могут изменять траекторию этих тел, направляя их ближе к звезде. Тогда лёд начинает испаряться, и комета становится видимой.

В некоторых случаях активность может возрождаться. Когда звезда превращается в красного гиганта, её внешняя оболочка расширяется, а радиация усиливается. Эти изменения могут разогревать древние ледяные тела, которые миллиарды лет спали на окраине системы, пробуждая их к новой активности.

А что если…

Что, если кометная активность — не просто случайность, а часть естественного цикла звёздной системы? В таком случае кометы могут служить индикаторами эволюции звезды. Их вспышки активности дают информацию о том, как изменяются температура и излучение звезды со временем.

Это также заставляет пересмотреть модели формирования планет: если кометы живут дольше, чем считалось, значит, и поставка воды и органики к планетам может происходить на протяжении миллиардов лет.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет представление об эволюции звездных систем Усложняет существующие модели формирования планет
Подтверждает, что кометы — устойчивые элементы космоса Требует пересмотра расчетов по динамике орбит
Повышает интерес к поиску экзокомет Увеличивает неопределенность в оценке возраста систем

Интересные факты

  1. Свет кометного хвоста может быть шире самой звезды — именно поэтому экзокометы иногда "заслоняют" её на фотометрических кривых.

  2. Кометы испаряются при температуре около -70 °C, и даже слабое излучение зрелой звезды может вызвать активность.

  3. Некоторые астрономы считают, что часть экзокомет — остатки разрушенных планет, а не просто ледяные тела.

FAQ

1. Можно ли увидеть экзокомету через телескоп?
Пока нет. Даже крупнейшие наземные телескопы не способны напрямую различить столь маленькие объекты — их существование фиксируют по изменениям света звезд.

2. Чем экзокометы отличаются от наших?
По сути ничем — это такие же ледяные тела. Отличие лишь в звезде, вокруг которой они обращаются.

3. Почему открытие сделали именно сейчас?
Потому что только сейчас накопилось достаточно данных с высокой точностью, а алгоритмы машинного обучения научились различать слабые сигналы от шумов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что зрелые звезды не могут иметь комет.

  • Последствие: недооценка динамики поздних стадий звездных систем.

  • Альтернатива: пересмотр эволюционных моделей с учетом "второй молодости" комет.

Исторический контекст

Впервые экзокомету заметили еще в конце 1980-х, наблюдая за звездами системы Бета Живописца. Тогда астрономы впервые увидели аномальное поглощение света, объяснив его хвостом ледяного тела. С тех пор было найдено десятки подобных объектов, но почти все — у молодых звезд.

Открытие "зрелых" экзокомет меняет это представление и подчеркивает, что космос не знает возрастных ограничений: даже старые системы продолжают удивлять активностью и движением.

