Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кровать
Кровать
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:46

Когда нужен дополнительный матрас, даже если есть основной

Для чего нужны топперы на матрас и когда они необходимы

Топпер — это тонкий матрас, который кладут сверху на основной. Его толщина обычно 3-7 см, и он служит для регулировки жёсткости, защиты и продления срока службы основной модели.

Для чего он нужен

1. Регулировка комфорта
Иногда матрас кажется слишком жёстким или мягким. Топпер помогает исправить ситуацию: он может смягчить поверхность или, наоборот, добавить упругости.

2. Защита матраса
Топпер берёт на себя основную нагрузку — от влаги, пота, пыли и механических повреждений. Это продлевает срок службы дорогостоящего матраса.

3. Ровная поверхность
Если матрас уже начал проседать или образовались неровности, топпер частично компенсирует их, делая поверхность более удобной для сна.

4. Гигиена
Топперы проще стирать и проветривать, чем основной матрас. Это снижает риск накопления пылевых клещей и аллергенов.

5. Универсальность
Топпер удобно использовать на диване, чтобы превратить его в полноценное спальное место.

Когда топпер необходим

— Если матрас слишком жёсткий или мягкий.
— Если появилась просадка, но менять матрас пока рано.
— Если хотите защитить новый матрас и сохранить его дольше.
— Если спите на раскладушке или диване и нужен дополнительный комфорт.

Итог

Топпер — это не прихоть, а практичный аксессуар. Он помогает сделать сон комфортнее, защитить матрас и продлить срок его службы. Иногда именно топпер становится решением, которое возвращает качественный сон без покупки нового матраса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обзор оснований для кровати: рейки, балки и другие виды сегодня в 7:28

Тайна крепкого сна: какое основание лучше держит матрас

Матрас важен, но и основание кровати играет огромную роль. Разбираем популярные варианты — от реечных оснований до металлических балок.

Читать полностью » Тюль и деликатные ткани: советы по уходу сегодня в 7:07

Тайна лёгких тканей: как ухаживать, чтобы они сияли

Тюль и лёгкие ткани красивы, но капризны. Чтобы они не желтели и не теряли форму, важно ухаживать за ними правильно и регулярно.

Читать полностью » Простые способы очистки полотенец от жира и запахов: замачивание и правильная стирка сегодня в 3:37

Легкий способ избавить полотенца от запаха и вернуть их мягкость

Узнайте, как вернуть свежесть и мягкость кухонным полотенцам с помощью простых и доступных домашних средств, избавляясь от загрязнений и запахов.

Читать полностью » Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства сегодня в 2:33

Пылесос не справляется? Проблема может быть не в моторе, а в этих деталях

Узнайте, как продлить срок службы пылесоса и вернуть ему мощность с помощью простых хитростей: чистка фильтров, шланга и ухода за мотором.

Читать полностью » Как избежать ошибок при осеннем декоре: советы по созданию уютной атмосферы сегодня в 1:29

5 правил, как сделать осенний декор элегантным и стильным

Чтобы осенний декор не стал перегрузкой для интерьера, избегайте ошибок с яркими цветами, банальными постерами и лишними украшениями.

Читать полностью » Лайфхаки по организации пространства в квартире от эксперта по внутренней отделке сегодня в 0:25

Перепланировка, которая превращает квартиру в лабиринт: как исправить ошибки

Узнайте, какие ошибки в планировке квартиры часто делают хозяева и как можно улучшить пространство, чтобы оно стало функциональнее и удобнее.

Читать полностью » Экологичный способ улучшить швабру и сделать уборку безопасной для детей и животных вчера в 23:11

Надоело, что швабра царапает пол? Вот как превратить её в идеальный инструмент для уборки

Узнайте, как с помощью простого трюка сделать вашу швабру более эффективной, улучшить уборку и продлить срок службы инструмента.

Читать полностью » Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности вчера в 22:21

Забыли про уксус? Напрасно — это простое средство для уборки делает чудеса

Уксус — это недорогой, но мощный помощник в уборке, который поможет сделать дом чистым, блестящим и свежим. Откройте секреты его использования для идеальной гигиеничности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Забудьте о долгоносике: 3 обработки нашатырным спиртом спасут клубнику – секрет опытных дачников
Спорт и фитнес

Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия
Садоводство

Мискантус не требует стрижки и обработки — идеальная альтернатива традиционным изгородям
Дом

Зачем нужен наматрасник и какой выбрать
Авто и мото

Эксперт "За рулем" Колодочкин назвал опасные последствия использования воды в бачке омывателя
Красота и здоровье

Кому нельзя есть клюкву: ответ врача удивил многих россиян
Спорт и фитнес

Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы
Питомцы

Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru