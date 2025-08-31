Как матрас подстраивается под вес и позу сна

Матрас должен не просто быть удобным, а поддерживать позвоночник в правильном положении. Слишком мягкий — приведёт к провисанию спины, слишком жёсткий — создаст давление на плечи и таз. Именно баланс жёсткости и вашего веса определяет здоровый сон.

Подбор по весу

До 60 кг — подойдут мягкие и средней жёсткости модели. Лёгкий вес не продавливает поверхность сильно, поэтому излишняя жёсткость создаст дискомфорт.

60-90 кг — оптимальны матрасы средней жёсткости: они поддержат позвоночник и при этом будут удобными.

90+ кг — лучше выбирать жёсткие или усиленные модели, чтобы избежать быстрого проседания и обеспечить поддержку.

Подбор по позе сна

На боку — нужна мягкая или средняя жёсткость. Матрас должен "принять" плечо и бедро, сохраняя ровную линию позвоночника.

На спине — средний или жёсткий вариант. Важно, чтобы поясница не проваливалась, а тело оставалось в естественном положении.

На животе — предпочтительнее жёсткие матрасы. На мягких спина перегибается, создавая лишнюю нагрузку.

Универсальные решения

Существуют матрасы с комбинированной жёсткостью (зима/лето или двусторонние). Это удобно для пар с разной массой тела или для тех, кто ищет баланс комфорта и поддержки.

Выбор жёсткости матраса зависит от двух факторов: вашего веса и позы сна. Универсальной модели не существует, поэтому лучше ориентироваться на личные привычки и ощущения. Хороший матрас — это тот, после которого вы просыпаетесь бодрым и без боли в спине.