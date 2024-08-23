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Уход за матрасом: что нужно знать о защите от бактерий
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Миллионы бактерий в вашей спальне: матрас может быть опасен для здоровья

Уход за матрасом: что нужно знать о защите от бактерий

Эксперт по интерьеру Брайан Диллон рассказал, что со временем в матрасах могут накапливаться бактерии, поэтому поддержание чистоты этого предмета в спальне является важным аспектом ухода за домом, пишет Daily Mirror.

Диллон отметил, что на коже обычного человека еженедельно накапливается примерно 10 граммов отмерших клеток, которые оседают на постельных принадлежностях, мебели и матрасе.

Эти клетки служат питательной средой для пылевых клещей. Эти микроскопические организмы, по его словам, чувствуют себя особенно комфортно в тёплой и влажной среде постели и могут стать причиной различных проблем со здоровьем, таких как аллергия, астма и экзема.

Чтобы избежать скопления бактерий в матрасе, эксперт рекомендует чистить его раз в шесть месяцев, использовать специальный защитный чехол и регулярно стирать постельное бельё.

Фото: commons.wikimedia.org/Валерия Ангстрем(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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