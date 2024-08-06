Потратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство можно только после его завершения

Программу материнского капитала продлили до 2030 года, несколько изменив правила использования этих 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий. Юрист Ирина Сивакова поделилась подробностями в своём телеграм-канале.

Выплата не предоставляется, если приобретённое жильё не признано пригодным для проживания.

Если семья купила землю под ИЖС, то выплата предоставляется только после того, как на участке будет зарегистрирован жилой дом.

При покупке недвижимости, приобретённой с использованием мер господдержки, нужно, чтобы с момента реализации этих самых мер минуло не меньше года.

Юрист напомнила, что помощь предоставляется семьям, в которых до 2030 года родится третий или последующий ребёнок.