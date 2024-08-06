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Новые правила использования материнского капитала для улучшения жилищных условий
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Потратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство можно только после его завершения

Новые правила использования материнского капитала для улучшения жилищных условий

Программу материнского капитала продлили до 2030 года, несколько изменив правила использования этих 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий. Юрист Ирина Сивакова поделилась подробностями в своём телеграм-канале.

  • Выплата не предоставляется, если приобретённое жильё не признано пригодным для проживания.
  • Если семья купила землю под ИЖС, то выплата предоставляется только после того, как на участке будет зарегистрирован жилой дом.
  • При покупке недвижимости, приобретённой с использованием мер господдержки, нужно, чтобы с момента реализации этих самых мер минуло не меньше года.

Юрист напомнила, что помощь предоставляется семьям, в которых до 2030 года родится третий или последующий ребёнок.

Фото: Администрация городского округа Котельники (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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