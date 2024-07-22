Профильный комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о выплате семьям из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей.

В тексте поправки, автором которой выступил председатель ГД Вячеслав Володин, предложено дать возможность россиянам единовременно получить остаток средств использованного не в полном объёме маткапитала, если он не превышает 10 тысяч рублей.

Ранее инициативу поддержал президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное", предложив начать с суммы в 10 тысяч рублей.

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