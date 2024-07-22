Профильный комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о выплате семьям из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей.
В тексте поправки, автором которой выступил председатель ГД Вячеслав Володин, предложено дать возможность россиянам единовременно получить остаток средств использованного не в полном объёме маткапитала, если он не превышает 10 тысяч рублей.
Ранее инициативу поддержал президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное", предложив начать с суммы в 10 тысяч рублей.
Фото: Freepik/cookie_studio.
В Литве призвали подготовить пятнадцатый пакет санкций против России
Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призывает государства Европейского Союза незамедлительно приступить к разработке пятнадцатого пакета ограничительных мер в отношении России, несмотря на неоднократные заявления западных стран об их неэффективности.
Песков: Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис на пост президента США
На сегодняшний день Московский Кремль не может дать оценку кандидатуре члена Демократической партии Штатов, 49-ого вице-президента Соединённых Штатов Америки Каммалы Харрис на пост главы государства. Об этом информировал бессменный пресс-секретарь Владимира Путина в должности президента и председателя правительства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Вирусолог Чумаков: в группе риска лихорадки Западного Нила пожилые люди
В России были зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.
Визажист Ножичкина: летом важно отказаться от тяжелых тональных средств
Визажист-стилист Полина Ножичкина в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своими рекомендациями по уходу за кожей летом и выбору косметики.