Маткапитал может получить новое назначение: семьи смогут использовать его там, где раньше был запрет

Расширение возможностей использования сертификата на покупку садовых домов позволит семьям эффективнее организовывать детский отдых и улучшать бытовые условия, считает руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова. Инициатива депутатов Госдумы поможет устранить избыточные бюрократические преграды, с которыми сталкиваются родители, пояснила специалист в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу был внесен законопроект, предлагающий разрешить тратить маткапитал на приобретение любых садовых домов. Авторы документа отметили, что сейчас Социальный фонд нередко отказывает в выплатах, если в выписке на земельный участок отсутствует пометка "для собственных нужд".

Ранее также поднимался вопрос о том, что покупательская способность маткапитала существенно снизилась, что требует введения новых механизмов поддержки.

По мнению Жгутовой, существующие ограничения являются проявлением "чиновничьего буквоедства", которое тормозит реализацию полезных для общества мер. Эксперт подчеркнула, что для семейного благополучия не должна иметь значения формальная классификация строения, если оно служит интересам детей. При этом в стране продолжается дискуссия о том, насколько эффективно само использование маткапитала в его текущем виде.

"Я считаю инициативу здравой, что нужно убирать искусственные препоны. Семья использует садовые участки, садовые домики для досуга", — отметила Жгутова.

Специалист добавила, что наличие дачного дома критически важно для физического развития подрастающего поколения. Жизнь на природе дает детям возможность заниматься трудом на земле и проводить время на свежем воздухе, что сложно реализовать в стесненных городских условиях. На федеральном уровне также рассматриваются и другие меры помощи, включая льготный тариф на электроэнергию для владельцев участков.

"Для досуга детей, для приучения детей к растениеводству, к аграрным работам, огородничеству, что тоже очень хорошо. Физический труд всегда очень хорошо для развития ребенка. Это возможность выехать на природу, подышать свежим воздухом, расширить возможности площади своей", — пояснила эксперт.

Жгутова подчеркнула, что подобные поправки упростят жизнь многим гражданам, особенно в южных регионах, где садовые домики зачастую пригодны для постоянного проживания.

Читайте также