Маткапитал уже не решает жилищные проблемы: как партия предлагает вернуть его прежнюю силу

Покупательская способность материнского капитала в России за последние годы значительно снизилась, что вызывает беспокойство у политиков и экспертов. Согласно исследованию ВНИИ труда, за последние 10 лет она упала более чем в два раза. Если в 2015 году сертификат обеспечивал покупку 9 квадратных метров жилья, то в 2025 году эта сумма покроет лишь 4 квадратных метра. Таким образом, маткапитал уже не выполняет тех функций, которые были заложены при его создании. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Проблемы с покупательской способностью

Эксперты утверждают, что снижение покупательской способности материнского капитала не только ставит под угрозу жилищные вопросы семей, но и ставит под сомнение эффективность государственной демографической политики.

В условиях растущих цен на жильё и повседневные нужды, средства, предусмотренные материнским капиталом, уже не могут компенсировать реальный дефицит в семьях. Партия "Справедливая Россия" считает, что эта ситуация требует немедленных изменений.

Инициативы "Справедливой России"

В ответ на проблемы с маткапиталом партия предложила не просто индексировать его сумму, а значительно увеличить выплаты. В частности, для регионов с коэффициентом рождаемости ниже 1,3, таких как почти четверть российских субъектов, планируется удвоить размер маткапитала. Для других регионов, где коэффициент рождаемости находится в пределах от 1,3 до 1,75, предлагается увеличение на 50%.

Кроме того, партия предлагает прогрессивную шкалу выплат. Например, за рождение первого ребёнка предполагается выплата в размере 1 миллиона рублей, а за третьего — 1,4 миллиона рублей. Такой подход, по мнению депутатов, будет стимулировать многодетность, а не просто рождение первого ребёнка.

"Снижение покупательской способности маткапитала ставит под угрозу эффективность государственной демографической политики", — отметил Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия".

Альтернативный бюджет на поддержку семей

Для реализации этих инициатив партия предложила проект альтернативного бюджета на следующий год, в рамках которого на поддержку семей с детьми предлагаются дополнительные 13 триллионов рублей.

Эти средства могут быть получены за счёт улучшения налоговой политики, оптимизации резервов и антикоррупционных решений. В случае принятия предложенных мер, депутаты уверены, что это позволит значительно повысить эффективность программы и поддержать российские семьи.