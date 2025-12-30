Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
мама с ребенком
мама с ребенком
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:33

Маткапитал уже не решает жилищные проблемы: как партия предлагает вернуть его прежнюю силу

Покупательская способность маткапитала в России упала более чем в два раза — ВНИИ труда

Покупательская способность материнского капитала в России за последние годы значительно снизилась, что вызывает беспокойство у политиков и экспертов. Согласно исследованию ВНИИ труда, за последние 10 лет она упала более чем в два раза. Если в 2015 году сертификат обеспечивал покупку 9 квадратных метров жилья, то в 2025 году эта сумма покроет лишь 4 квадратных метра. Таким образом, маткапитал уже не выполняет тех функций, которые были заложены при его создании. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Проблемы с покупательской способностью

Эксперты утверждают, что снижение покупательской способности материнского капитала не только ставит под угрозу жилищные вопросы семей, но и ставит под сомнение эффективность государственной демографической политики.

В условиях растущих цен на жильё и повседневные нужды, средства, предусмотренные материнским капиталом, уже не могут компенсировать реальный дефицит в семьях. Партия "Справедливая Россия" считает, что эта ситуация требует немедленных изменений.

Инициативы "Справедливой России"

В ответ на проблемы с маткапиталом партия предложила не просто индексировать его сумму, а значительно увеличить выплаты. В частности, для регионов с коэффициентом рождаемости ниже 1,3, таких как почти четверть российских субъектов, планируется удвоить размер маткапитала. Для других регионов, где коэффициент рождаемости находится в пределах от 1,3 до 1,75, предлагается увеличение на 50%.

Кроме того, партия предлагает прогрессивную шкалу выплат. Например, за рождение первого ребёнка предполагается выплата в размере 1 миллиона рублей, а за третьего — 1,4 миллиона рублей. Такой подход, по мнению депутатов, будет стимулировать многодетность, а не просто рождение первого ребёнка.

"Снижение покупательской способности маткапитала ставит под угрозу эффективность государственной демографической политики", — отметил Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия".

Альтернативный бюджет на поддержку семей

Для реализации этих инициатив партия предложила проект альтернативного бюджета на следующий год, в рамках которого на поддержку семей с детьми предлагаются дополнительные 13 триллионов рублей.

Эти средства могут быть получены за счёт улучшения налоговой политики, оптимизации резервов и антикоррупционных решений. В случае принятия предложенных мер, депутаты уверены, что это позволит значительно повысить эффективность программы и поддержать российские семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В паспорт России с 2026 года будут добавлены отметки о браке, детях и медицинской информации — ТАСС сегодня в 7:04
Новый паспорт, новые возможности: как дополнительные отметки упростят оформление документов

С 1 января 2026 года в российском паспорте появятся новые отметки, включая идентификатор из Единого реестра населения и медицинские данные.

Читать полностью » Банки блокируют карты клиентов после перевода между собственными счетами — Известия сегодня в 7:04
Перевел деньги, и вот что случилось: почему карты часто блокируются при подозрительных операциях

В России банки начали блокировать карты при переводах между собственными счетами. Эксперты дают советы, как избежать блокировки.

Читать полностью » С 1 января 2026 года россияне могут вернуть излишне уплаченную госпошлину через сегодня в 6:17
С 2026 года возврат госпошлины станет проще: не важно, как она была оплачена

С 1 января 2026 года россияне смогут подать заявление на возврат излишне уплаченной госпошлины через портал "Госуслуги", независимо от способа оплаты.

Читать полностью » Новый законопроект позволит семьям с доходом до 20% выше прожиточного минимума получать пособие на детей — Останина сегодня в 6:17
Семьям с детьми станет легче: законопроект позволит получать пособие при доходах выше прожиточного минимума

В Госдуме предложили новый законопроект, который позволит многодетным семьям получать пособие, если их доход превышает прожиточный минимум лишь на 20%.

Читать полностью » VPN-сервисы ослабляют законодательные меры России, увеличивая доступ к заблокированным сайтам — Машаров сегодня в 6:17
Госбезопасность в опасности: почему эксперты призывают ограничить использование VPN-сервисов

В России предложили ограничить использование VPN-сервисов, аргументируя это повышенными рисками для безопасности и правопорядка.

Читать полностью » 40% россиян ожидают получение 13-й зарплаты в 2025 году, показало исследование — ТАСС сегодня в 6:01
13-я зарплата 2025 года: кто из россиян сможет её получить и сколько на самом деле можно ожидать

Около 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату в 2025 году, особенно в крупных городах и среди определённых профессий.

Читать полностью » В России утверждён новый ГОСТ для тюбинговых горок и ватрушек, регулирующий их безопасность — ТАСС сегодня в 6:01
Новый стандарт для тюбинговых горок: как ГОСТ поможет избежать несчастных случаев на зимних склонах

В России введены новые стандарты безопасности для тюбинговых горок и ватрушек, чтобы снизить риск травм и улучшить качество зимних развлечений.

Читать полностью » Искусственные ели превосходят живые по экологичности и экономичности, сообщает эксперт — ТАСС сегодня в 6:01
Живые ели теряют позиции: искусственные деревья продолжают завоевывать рынок

Доля искусственных елок на российском рынке вырастет до 80% к 2027 году, в то время как спрос на живые деревья продолжит снижаться.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Юрист Исмаилов рассказал, за какие подарки на Новый год нужно платить НДФЛ
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Общество
Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота
Красота и здоровье
Сильная ночная потливость может быть признаком рака — NHS
Садоводство
Конструкция скважины влияет на стабильность водоснабжения — гидрогеологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet