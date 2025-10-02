Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:39

Новый сербский легионер ЦСКА: Попович раскрывает цель перехода

Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и рассказал о целях в клубе

Сербский нападающий Матия Попович объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. В интервью "Спорт-Экспрессу" 19-летний футболист признался, что главная цель его выступлений в России — победы и новые титулы.

"В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями", — сказал нападающий.

Путь Поповича в футболе

До перехода в ЦСКА Попович выступал за молодёжную команду "Наполи". В Италии он провёл 26 матчей и забил 11 голов. Несмотря на юный возраст, игрок уже привлекал внимание скаутов из разных европейских клубов, однако выбор сделал в пользу российской команды.

11 сентября он подписал контракт с ЦСКА, что стало значимым событием как для игрока, так и для армейского клуба.

Сравнение карьеры до ЦСКА

Клуб Матчи Голы Особенности
"Наполи" (молодёжка) 26 11 Хорошая результативность в юниорских турнирах
ЦСКА (с 2024 года) Начало карьеры в РПЛ - Ожидание дебютных голов и адаптации

Почему ЦСКА?

  • Амбиции: команда традиционно борется за чемпионство и кубковые трофеи.

  • Философия игры: ставка на атакующий футбол и большое количество забитых голов.

  • Шанс для роста: возможность проявить себя в основной команде и получить игровую практику.

  • Традиции клуба: ЦСКА — один из самых титулованных клубов России.

Советы шаг за шагом: как Поповичу закрепиться в ЦСКА

  1. Быстро адаптироваться к РПЛ и особенностям российского футбола.

  2. Установить контакт с тренерским штабом и партнёрами по команде.

  3. Работать над физической подготовкой и выносливостью.

  4. Продолжать показывать результативность в матчах.

  5. Держать фокус на долгосрочных целях — борьбе за титулы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недооценить уровень РПЛ → потеря игрового времени → активная адаптация и изучение стиля соперников.

  • Сосредоточиться только на индивидуальной игре → отсутствие командных успехов → акцент на взаимодействии в атаке.

  • Игнорировать опыт старших игроков → потеря шанса для прогресса → учиться у лидеров команды.

А что если…

А что если Попович сможет проявить себя в ЦСКА так же ярко, как в "Наполи"? Тогда его карьера может получить новый виток: возможно, интерес от топ-клубов Европы и шанс закрепиться в национальной сборной Сербии.

FAQ

Когда Попович подписал контракт с ЦСКА?
11 сентября 2024 года.

Какая у него статистика в "Наполи"?
26 матчей и 11 голов за молодёжную команду.

Какие цели ставит игрок?
Выигрывать титулы и помогать команде в каждом матче.

