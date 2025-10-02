Новый сербский легионер ЦСКА: Попович раскрывает цель перехода

Сербский нападающий Матия Попович объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. В интервью "Спорт-Экспрессу" 19-летний футболист признался, что главная цель его выступлений в России — победы и новые титулы.

"В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями", — сказал нападающий.

Путь Поповича в футболе

До перехода в ЦСКА Попович выступал за молодёжную команду "Наполи". В Италии он провёл 26 матчей и забил 11 голов. Несмотря на юный возраст, игрок уже привлекал внимание скаутов из разных европейских клубов, однако выбор сделал в пользу российской команды.

11 сентября он подписал контракт с ЦСКА, что стало значимым событием как для игрока, так и для армейского клуба.

Сравнение карьеры до ЦСКА