Новый сербский легионер ЦСКА: Попович раскрывает цель перехода
Сербский нападающий Матия Попович объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. В интервью "Спорт-Экспрессу" 19-летний футболист признался, что главная цель его выступлений в России — победы и новые титулы.
"В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями", — сказал нападающий.
Путь Поповича в футболе
До перехода в ЦСКА Попович выступал за молодёжную команду "Наполи". В Италии он провёл 26 матчей и забил 11 голов. Несмотря на юный возраст, игрок уже привлекал внимание скаутов из разных европейских клубов, однако выбор сделал в пользу российской команды.
11 сентября он подписал контракт с ЦСКА, что стало значимым событием как для игрока, так и для армейского клуба.
Сравнение карьеры до ЦСКА
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Особенности
|"Наполи" (молодёжка)
|26
|11
|Хорошая результативность в юниорских турнирах
|ЦСКА (с 2024 года)
|Начало карьеры в РПЛ
|-
|Ожидание дебютных голов и адаптации
Почему ЦСКА?
-
Амбиции: команда традиционно борется за чемпионство и кубковые трофеи.
-
Философия игры: ставка на атакующий футбол и большое количество забитых голов.
-
Шанс для роста: возможность проявить себя в основной команде и получить игровую практику.
-
Традиции клуба: ЦСКА — один из самых титулованных клубов России.
Советы шаг за шагом: как Поповичу закрепиться в ЦСКА
-
Быстро адаптироваться к РПЛ и особенностям российского футбола.
-
Установить контакт с тренерским штабом и партнёрами по команде.
-
Работать над физической подготовкой и выносливостью.
-
Продолжать показывать результативность в матчах.
-
Держать фокус на долгосрочных целях — борьбе за титулы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Недооценить уровень РПЛ → потеря игрового времени → активная адаптация и изучение стиля соперников.
-
Сосредоточиться только на индивидуальной игре → отсутствие командных успехов → акцент на взаимодействии в атаке.
-
Игнорировать опыт старших игроков → потеря шанса для прогресса → учиться у лидеров команды.
А что если…
А что если Попович сможет проявить себя в ЦСКА так же ярко, как в "Наполи"? Тогда его карьера может получить новый виток: возможно, интерес от топ-клубов Европы и шанс закрепиться в национальной сборной Сербии.
FAQ
Когда Попович подписал контракт с ЦСКА?
11 сентября 2024 года.
Какая у него статистика в "Наполи"?
26 матчей и 11 голов за молодёжную команду.
Какие цели ставит игрок?
Выигрывать титулы и помогать команде в каждом матче.
