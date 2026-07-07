Маткапиталу готовят новое применение: почему это может обернуться распылением денег

Расширение сфер применения материнского капитала требует глубокой аналитики и четкого обоснования, иначе государственные средства будут распылены без достижения демографического эффекта. Об этом в комментарии NewsInfo заявил первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло.

Ранее в Государственную думу поступило предложение использовать средства материнского капитала для проведения ремонтных работ в жилых помещениях. Авторы инициативы в пояснительной записке подчеркивают, что документ устанавливает строгие условия, позволяющие исключить нецелевое использование денег и гарантировать качество выполняемых работ.

Между тем, эксперты отмечают, что покупательная способность маткапитала в России за последние годы существенно снизилась, что ставит под вопрос эффективность текущих программ адресной поддержки.

По словам эксперта, любые изменения в механизме выплат должны базироваться на реальных расчетах, а не на спонтанных решениях. Эксперт убежден, что при текущих рыночных ставках и стоимости квадратного метра фиксированная сумма выплат зачастую не позволяет решить жилищный вопрос в полной мере.

"Все это должно иметь проанализированный смысл. А не просто: "Давайте на это, давайте туда". Это же не миллион долларов, это достаточно небольшие деньги. С учетом сегодняшней ипотеки и всего остального я думаю, что в этой ситуации деньги просто распылятся и все. Понятно, что у правительства нет бесконечного количества средств, но все-таки, когда такие решения принимаются, надо объяснять позицию", — отметил Пожигайло.

Специалист добавил, что при выборе новых направлений для расходования маткапитала приоритет должен отдаваться мерам, которые реально влияют на решение демографических задач и улучшение условий жизни многодетных семей. Вопрос о том, как трансформируются государственные преференции, остается дискуссионным, так как ремонтные работы далеко не всегда способствуют увеличению жилплощади для растущей семьи.

Стоит отметить, что сегодня федеральные власти активно прорабатывают гибкие инструменты помощи семьям с детьми. При этом обсуждение того, как сделать выплаты на ипотеку более привязанными к сумме кредита, уже перешло в плоскость законодательных инициатив. В свою очередь, многие эксперты продолжают настаивать на том, что индексация и реальные суммы помощи важнее, чем расширение перечня целей ее использования.

"Если это демографическая мера, то она должна быть направлена на то, чтобы люди, которые имеют двоих или троих детей, родили еще одного. Ремонт здесь, мне кажется, ни при чем. Если можно увеличить жилплощадь и этими деньгами пристроить еще одну спальню, наверное, это имеет смысл. Но я думаю, что в других случаях это спонтанные решения, которые к демографии не имеют никакого отношения", — пояснил Пожигайло.

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